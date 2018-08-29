İşte FIFA 19'un sistem gereksinimleri

EA Sports'un heyecanla beklenen oyunu FIFA 19'un sistem gereksinimleri açıklandı.

Windows 7/8.1/10 - 64-Bit

Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz

8BB RAM

En az 50 GB boş alan

NVIDIA GTX 460 1GB veya AMD Radeon R7 260

DirectX 11 uyumlu (DirectX 11 için 7 gerekir)



FIFA 19 NASIL OLACAK?

Hürriyet'in haberine göre FIFA 19'da Şampiyonlar Ligi lisansının alınmasıyla birlikte Konami'nin PES 2019'unun yapamadığını yapmayı başardı; FIFA 19'da Şampiyonlar Ligi'ni oynayabilecekken, bu imkana PES 2019'u olanlar sahip olamayacak. Bunun dışında hikaye modu The Journey (Yolculuk) hakkında da ilk bilgiler geldi. Alex Hunter'ın hikayesi 3. ve son sezonuna hazırlanıyor. Bu kez Alex'in kardeşi Kim Hunter da oynanabilir karakterler arasında yer alacak.

Oyun için duyurulan yeni mod ise Kick Off oldu. Aslında klasik bir mod olan Kick Off tamamen yenileniyor. Rank sistemi getirilen bu modda arkadaşlarınıza karşı meydan okumalar gerçekleştirebileceksiniz.

Yeni FIFA'da ayrıca Real Player Motion özelliği detaylandırılacak. Oyuncu hareketleri tamamen simule edilerek oyuna aktarılmış durumda.

FIFA 19'UN FİYATI CEPLERİ BİRAZ YAKACAK

Hemen hemen tüm lisansları eline alan EA Sports, bu sene sunacağı Şampiyonlar Ligi için ayrıca bir paket sunuyor. Bu paket, oyunun normal sürümünden farklı olarak satılıyor. PlayStation Store'da yayınlanan ön sipariş fiyatına göre FIFA 19'un standart sürümü 359 TL olacakken, Şampiyonlar Ligi'nin yer alacağı Şampiyonlar sürümü 449,99 TL'den satışa sunulacak.

PS4, Xbox One, Switch ve PC için çıkması beklenen oyunun, platformlara göre fiyat konusunda farklılık göstereceği düşünülüyor olsa da bu sene 300 TL'nin altında bir FIFA görmemiz pek muhtemel gözükmüyor.

FIFA 19 çıkış tarihi ise 28 Eylül olarak duyuruldu.