Siber saldırganlar dövizdeki dalgalanmayı fırsat bildi!!

Türkiye, yeni bir phishing yani oltalama dalgası ile karşı karşıya. Özellikle Kurban Bayramı sonrasında Türkiye'nin önde gelen bankalarının müşterilerini hedef alan kandırma (olta) mesajları daha sık görülmeye başlandı. Bilgi güvenliği kuruluşu ESET, bu tür mesajlarla ilgili uyarıda bulundu.



"Güncel gelişme ve olaylardan çıkar sağlamayı alışkanlık haline getiren siber hırsızlar, bu kez Türkiye ekonomisindeki hareketliliği kullanmaya odaklanmış görünüyor" diyen ESET Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral, şunları söyledi: "Tüm vatandaşlarımızın döviz ve para piyasalarındaki hareketliliği büyük dikkatle takip ettiği bu dönemde, kullanıcıların e-posta adreslerine ve SMS kutularına şöyle mesajlar gelmeye başladı: Tüm kart aidatınız geri ödenecek, döviz hesabınızın dökümü ektedir, adınıza şu kadar döviz alındı veya satıldı, döviz hesabı dökümünüz ektedir, büyük promosyon, hesabınıza ekstra puan."



MESAJ EKTEKİ DOSYAYA VEYA VİRÜSLÜ SİTEYE YÖNLENDİRİYOR



Erkan Tuğral'ın verdiği bilgiye göre, büyük merak ile şaşkınlık yaratan söz konusu mesajlar, kişileri genellikle mesajın eklentisinde yer alan dosyayı açmaya yönlendiriyor. Ya da bu konuda bilgi alabileceğinizi bildiren, hatta ilgili bankanın kısmen adını da içeren sahte bir web sitesine yönlendiriyor.



İşte tam bu aşamada kullanıcı – eğer proaktif bir internet güvenliği yazılımı bulundurmuyorsa - virüsü kendi elleriyle bilgisayarına veya telefonuna bulaştırmış oluyor. Ekli dosyadaki veya sahte web sitesindeki truva atı sisteme bulaşıyor.



KİMLİK AVI GERÇEKLEŞİYOR VEYA FİDYE YAZILIMI (RANSOMWARE) BULAŞTIRILIYOR



Bu aşamadan sonra siber fırsatçılar iki soygun yöntemi tercih ediyor. Bazıları sahte bankacılık siteleri üzerinden online oturum açma bilgilerini talep ediyor ve kişilerin doğrudan hesabına ulaşmaya çalışıyor. Bazıları ise Cryptolocker tarzı fidye yazılımları ile bilgisayar dosyalarını kilitleyerek, kullanıcılardan fidye talep etme yoluna gidiyor.



NASIL GÜVENDE KALINIR?



Bankaların güvenlik önlemlerini aşmakta zorlanan siber suçluların, hesaplara ulaşmak için banka müşterilerini kandırma yolunu seçtiğine dikkat çeken ESET Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral, phishing kurbanı olmamak için online ve mobil bankacılık kullanıcılarına şu önerilerde bulundu:



• Özellikle şu dönemde döviz, faiz, ekstra puan, limit arttırma, sorgusuz sualsiz kart aidatı geri ödemesi gibi konularda size ulaşacak inanılamayacak kadar güzel tekliflere itibar etmeyin.

• Hiçbir bankanın web sitesine, URL'yi yani bankanın web sitesi adresini kendiniz yazmadan girmeyin! Sizi yönlendiren herlangi bir linke tıklayarak, sahte sitelere gitme ihtimaliniz yüksek.

• Yalnızca bankanızın resmi sitesiyle bağlantılı mobil bankacılık uygulamalarına güvenin.

• Güvenliğinden ve meşruluğundan şüphe duyduğunuz online formlara asla hassas bankacılık bilgilerinizi girmeyin.

• Mutlaka proaktif ve güncel bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı kullanın.

• Bilgisayar, tablet veya telefonunuzun işletim sisteminin güncel olmasına, yamaların yapılmış olmasına dikkat edin.

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