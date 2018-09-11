"Anadolu mu, İzlanda mı?" derken... Atlantis bulundu iddiası ortalığı karıştırdı

Filozof Platon, Kritias ve Timaios diyaloglarında Atlantis'ten bahsetti. İnsanlar yüzlerce yıl boyunca Atlantis'i aradı, ancak kayıp medeniyet hakkında herhangi bir şey bulamadı. Şimdi ise ileri sürülen yeni bir iddia ortalığı karıştırdı. Bu iddiaya göre Atlantis bakın neredeymiş...
Giriş Tarihi: 11.9.2018 10:18Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 10:35
Binlerce yıllık gizemin çözüldüğü bir kere daha iddia edildi. Anadolu'dan İzlanda'ya pek çok yerde batmış olabileceği öne sürülen efsanevi medeniyet, bu seferki iddiaya göre Afrika'da bulundu.