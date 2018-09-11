Yeni iPhone Xs el yakar mı?

Apple yeni iPhone'u Silikon Vadisi'ndeki kampüsünde yarın açıklıyor. Yeni iPhone konusunda kafalar karışık ve çok söylenti var. Geçtiğimiz yıl 1 gün önce ürünün ne olacağı konusunda protipler ortada dolaşıyordu.

Geçtiğimiz yıl iPhone X piyasaya çıktığı andan itibaren Apple çalışanları dahil iPhone X (eks) diye yeni modelden söz etmeye başladı. Ancak bir yandan iPhone Aradan 1 yıl geçmesine rağmen roma rakamıyla 10 değil, iPhone X (eks) demeye devam ediyor. Şimdi yeni iPhone lansmanından önce tartışmalar devam ediyor. Yeni iPhone dışında Apple Watch'un da etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Türkiye'de döviz kurlarındaki artış iPhone gibi üst segment telefonların satışını olumsuz etkileyecek. Ancak buna rağmen pek çok kişinin cüzdanının boyunu aşsa da ilgisini çekmeden duramıyor.

HOME TUŞU KALKIYOR

Apple iPhone X ile çentikli ekranı ve ana ekran (home) tuşunu kaldıran basit kullanımı ile dikkat çekti. Kullanıcılar yeni kullanıma hızlı alıştı. Şimdi yeni iPhone modellerinin tümünde ana ekran tuşu kalkacağı söyleniyor.

BÜYÜK EKRAN GELECEK

Apple iPhone için ekranda 2 farklı model çıkarken iPhone X tek modelle tüketici karşısına çıktı. Yarın açıklanacak yeni üründe 6 inç üstünde iPhone Xs Plus şeklinde ikinci modelin olması bekleniyor. Ayrıca ana ekran tuşu olmayan iPhone 8 boyutunda küçük iPhone modeli de konuşuluyor.

YÜZ TANIMA PARMAK İZİ

Tüm iPhone modellerine yüz tanıma standart olarak gelecek. Ancak zaman zaman sorun çıkardığı için cam ekranda parmak izi teknolojisinin kullanılacağı özel bir ekran ortaya çıkabilir.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ

Artık yeni iOS güncellemesi beta sürümü yeni iPhone'un tanıtılmasıyla bitiyor. Yeni güncel iOS 11 eski ve yeni tüm iPhone modellerinde kullanılacak. Ancak bazı eski modellerin güncelleme olmayabilir.