En pahalı iPhone Xs Max dev ekranla geldi

Apple yeni iPhone Xs ve iPhone Xs Max 5.8 inç ve 6.5 inç ekranlarıyla dikkat çekiyor. Apple ana ekran tuşunu yeni seride tamamen bırakarak yüz tanıma (Face ID) ve yeni ana ekran önceki modelde kullanıcıların beğendiği deneyimi daha büyük ekrana taşıyor. 2 milyar iOS işletim sistemi kullanılan cihazın kullanıldığını açıklayan Apple CEO'su Tim Cook, yeni iPhone serisi telefonların ve 4'üncü nesil Apple Watch'u ekbiyle birlikte tanıttı. Şimdiye kadar en pahalı Apple iPhone olan iPhone Xs Max 512 GB versiyonu ABD'de vergi dahil bin 500 dolar seviyesinde olacak. Bu etiket fiyatı 10 bin TL'yi aşacak.

Daha önce 8 Plus serisiyle aynı boyuttaki iPhone Xs Max 6.5 inç ekranıyla daha büyük oyun, video ve fotoğrafları izleme şansı verecek. OLED tasarımlı bu Super Retina ekranlar, Dolby Vision ve HDR10 desteği sunmasının yanı sıra akıllı telefon dünyasındaki en gerçek renkler için iOS sistemi çapında renk yönetimi özelliğiyle birlikte geliyor. Şimdi gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerine, altın rengi çok özel bir paslanmaz çelik şerit katılıyor. Daha geniş stereo ses daha etkileyici bir ses alanı oluşturuyor. Ön ve arka cam tasarımında, çizilmeye karşı daha fazla dayanıklılık sağlayan ve şimdiye kadar bir akıllı telefonda kullanılan en sağlam cam yer alıyor. Arka yüzeydeki cam daha hızlı kablosuz şarj olanağı sunuyor. iPhone Xs ve iPhone Xs Max; IP68 derecesine sahip yeni sıçrama ve suya dayanıklılık seviyesiyle 30 dakika boyunca 2 metre derinliğe dayanabiliyor ve kahve, çay, soğuk içecekler gibi gün içinde dökülebilecek sıvılara karşı koruma sağlıyor.

UYGUN FİYATLI SEÇENEK

iPhone Xs serisi telefonlara göre daha düşük fiyatlı iPhone XR da tanıtılan 3'üncü telefon oldu. iPhone XR arkasında tek kamera bulunuyor. Bu kamera da yapay zeka yeteneklerine sahip. LCD'ye sahip cam ve alüminyum tasarımda bir araya getiren, 6.1 inç Liquid Retina ekranlı, altı muhteşem renk seçeneğiyle sunulan iPhone XR'ı tanıttı. iPhone XR güçlü yeni nesil Neural Engine'e sahip A12 Bionic çip, TrueDepth kamera sistemi, Face ID ve tek bir kamera lensi kullanarak etkileyici portreler çeken gelişmiş bir kamera sistemiyle birlikte geliyor. iPhone XR, dünyada 19 Ekim Cuma gününden itibaren ön siparişe açılacak ve 26 Ekim Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak. Türkiye'de satış zamanı henüz belli değil.

PROFESYONEL FOTOĞRAF YETENEKLERİ

Fotoğraflarda profesyonel kamera ayarı yapma şansı veriyor. Portre modunda fotoğraf çekerken profesyonel ayarlar hemen ekranın altında kullanılıyor. Yine çift kameranın kullanıldığı 12 megapiksel kamera geniş açı ve telefoto yeteneğine sahip. Sektördeki ilk 7 nanometre çip olan 8 çekirdekli Neural Engine'e sahip A12 Bionic çip, daha hızlı Face ID, Akıllı HDR ve dinamik alan derinliğiyle Portre modunda fotoğraf çekiyor. iPhone Xs, fotoğrafçılık alanında iPhone'dan önce mümkün olmayan inovasyonlar sunmayı sürdürüyor. Neural Engine kullanarak gelişmiş derinlik ayrıştırma, yüksek dinamik aralığa ve harika detaylara sahip fotoğraflar oluşturan Akıllı HDR, Portre modu fotoğraflarda gelişmiş bokeh kalitesi ve Fotoğraflar uygulamasında kullanıcılar tarafından ayarlanabilen dinamik alan derinliği gibi özelliklerin tümü, herkesin kullanabildiği teknoloji harikası fotoğrafçılık tekniklerine büyük gelişmeler getiriyor.

YENİ BIONIC İŞLEMCİ

AA12 Bionic işlemcinin kullanıldığı iPhone Xs ve iPhone Xs Max oyun ve Artırılmış Gerçeklik gibi uygulamalarda performansı yukarı çekiyor. iPhone Xs ve iPhone Xs Max A12 Bionic işlemci dünyanın ilk 7nm işlemcisi olarak piyasaya çıkacak akıllı telefon olacak. Huawei IFA Fuarı'nda açıkladığı hafta önce Kirin 980 işlemci henüz daha piyasaya çıkmadı.. Huawei Mate 20, iPhone Xs'ten sonra Ekim ayının ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor.

ÇİFT SIM KART eSIM İLE GELDİ

Çift SIM kart desteği yeni iPhone için geçerli oldu. Ancak eSIM desteği olan operatörlerde kullanılacak. Türkiye'de henüz eSIM desteği operatörler tarafından verilmiyor. BTK onayının beklendiği eSIM desteğiyle kullanılacak. Apple yeni iPhone modellerinin sadece Çin'de satılanlarında çift fiziksel SIM kart yuvası olacak. Türkiye'de eSIM için operatörler yıl sonunu gösteriyor. Daha da yüksek indirme hızları için Gigabit sınıfı LTE teknolojisinden yararlanan4 iPhone Xs ve iPhone Xs Max, nano SIM ve dijital eSIM kullanarak Çift SIM5 özelliği sunuyor.

SELFIE ÇEKİMLERİ HAREKETLENDİ

Portre modundaki gelişmiş derinlik ayrıştırma özelliği sayesinde profesyonel düzeyde bokeh efektine sahip daha ayrıntılı portre fotoğrafları çekilebiliyor. Yeni Derinlik Denetimi, kullanıcıların Fotoğraf uygulamasında hem gerçek zamanlı önizlemede3 hem de çekimden sonra alan derinliğini dinamik olarak ayarlayarak arka planı flulaştırılmış etkileyici portreler çekmelerini sağlıyor. Derinlik Denetimi'ne sahip Portre modu, selfie'ler için TrueDepth kamerada da bulunuyor. Bu kamera, Memoji ve üçüncü taraf ARKit uygulamaları için daha hızlı yüz takibi desteği içeriyor.

KALP KARDİYOSU ÇEKEN YENİ APPLE WATCH

Apple Watch Series 4, Digital Crown'a yerleştirilmiş elektrotlardan ve arkadaki kristalde bulunan yeni elektriksel kalp sensöründen yararlanan yeni ECG uygulamasını kullanarak, müşterilerin doğrudan bileklerinden EKG çekmelerini sağlar. Bu uygulamada, müşteriler Digital Crown'a dokunduklarında 30 saniye sonra bir kalp ritmi sınıflaması alıyor.

Bu, kalbin normal bir düzenle attığı veya önemli sağlık sorunlarına neden olabilecek Atriyal Fibrilasyon (AFib) belirtileri olup olmadığını gösterilebiliyor. Tüm kayıtlar, ilgili sınıflandırmalar ve varsa, semptomlar Sağlık uygulamasında doktorlarla paylaşılabilecek bir PDF dosyasında saklanıyor. Doktorla paylaşılabiliyor.