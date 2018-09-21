Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Siber güvenlik için 6 ipucu

için 6 ipucu

Günümüzde sanal dünyada güvenlik duvarlarını oluşturmayan veya güvenlik için gerekli önemleri almayan bireyler ve şirketler lara maruz kalıyorlar. Yaşanan bu siber saldırılar bireylerin ve şirketlerin maddi ve veri kaybına sebep oluyor. Peki ne yapmalı? İşte için 6 ipucu...

Giriş Tarihi: 21.9.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 10:52
Siber güvenlik için 6 ipucu

ANTİ-VİRÜS YAZILIMI KULLANIN

Anti-virüs programları, bilgisayarlardaki virüsleri bulma, karantina altına alma ve silme işlevi gören ve kullanıcıların bilgisayarlarındaki tehlikeleri önleyen yazılımlardır. Bu açıdan konusunda bireylerin ve şirketlerin mutlaka bilgisayarlarında anti-virüs yazılımları kullanmaları gerekir. Virüs programları bilgisayarları tarayarak zararlı öğeleri inceler. Virüs programı güncel değil ise zararlı yazımları gözden kaçırabilir. Bu yüzden bilgisayar ve önemli bilgiler zarar görebilir. Anti-virüs yazılımının güncel ve güvenilir olmasının yanı sıra sağlam bir altyapıya ve gelişmiş özelliklere sahip olması da önemlidir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Siber güvenlik için 6 ipucu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN