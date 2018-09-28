Bilgisayar kasası nasıl temizlenir? Bilgisayar kasası temizleme yöntemleri

Gün içerisinde bilgisayarlarla son derece haşır neşir durumdayız. Bilgisayarlarla her gün düzenli olarak yoğun işlemler yaparak, işlerimizin hallolmasını sağlıyoruz. Bu denli yoğun kullanım sağladığımız bilgisayarların temizliği de son derece büyük önem arz etmektedir. Bilgisayar kasamızı temiz tutmak bilgisayar performansına katkı sağladığı gibi, kendi sağlığımız açısından da önemlidir.

Bilgisayar kasaları elektrik yüklü olduklarından dolayı tüm tozları adeta bir mıknatıs gibi kendilerine çeker. Uzun zaman sonucunda kasada biriken bu tozlar da performans düşüşü, ısınma gibi sorunlara kaynaklık eder. Tozdan ve kirden arındırılan bir bilgisayar kasası, performans sorunları gösterme ve ısınmaya sebep olmaz. Bu yüzden bilgisayar kasasının temiz tutulması oldukça yarar sağlar. Peki, bilgisayar kasası nasıl temizlenir? Sizlere bilgisayar kasası temizleme yöntemlerini hazırladık. İşte kasa temizliği ve detayları!

BİLGİSAYAR KASASI NASIL TEMİZLENİR?

Bilgisayar kasanızı belirli aralıklarla temizlemelisiniz. Bu süre kullanım yoğunluğunuza bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. En kötü durumda bilgisayar kasanızı yılda bir kere temizlemelisiniz.

Kasanızı temizlemeye geçmeden önce, kasanızı prizden çekerek elektrik düğmesini kapalı duruma getirin. Daha sonra kasanın arkasındaki bütün kablo bağlantılarını devre dışı bırakın.

Kasanın temizliğine dış yüzeyden başlayabilirsiniz. Bulundurduğunuz yumuşak bir bez veya mikrofiber özellikli bir bez aracılığıyla temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İdeal olan bez türü mikrofiber bezdir.

Kasanızın dış yüzey tozunu aldıktan sonra sıra iç kısımları temizlemeye geldi. Burada yapacağınız işlemler çeşitlilik gösterebiliyor.

Kasanın tozları tutan ön fan kısmını basınçlı hava spreyleri aracılığıyla da temizleyebileceğiniz gibi en düşük derecede elektrik süpürgesi vasıtasıyla da temizleyebilirsiniz. Eğer basınçlı hava spreyi kullanıyorsanız 15 cm uzaklıktan spreyi püskürtün.

Kasanın iç tarafını temizlemek istiyorsanız, bunun için kasa parçalarını sökmeniz gerekmektedir. Burada yapacağınız işlemler konusunda son derece titiz ve dikkatli olmalısınız. Gerektiği taktirde kürdan ya da kulak çöpü kullanarak parçalar üzerindeki ufak pislikleri alabilirsiniz; ancak bu işlem zorlu olduğundan dolayı bilgisayar tamircilerine yaptırmanızı daha doğru buluyoruz.