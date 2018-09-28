Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle beraber, ekran boyutları da aynı doğrultuda önem kazanmaya başladı. Bir karşılaştırma yapıldığında, Asya bölgesindeki büyük ekranlı telefonlara olan ilgiyle Avrupa'da büyük ekranlı telefonlara olan ilgi arasında farklılık dikkat çekiyor; çünkü büyük ekranlı dokunmatik telefonlara olan ilgi ve alaka bölgeden bölgeye, hatta ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor.

Taşıması ve kullanması her ne kadar zor olsa da büyük ekran kullanmanın avantajlı yanları vardır. Telefonların hayatımızdaki önemi düşünüldüğünde, hemen hemen her dakika yanımızdan ayırmadığımız bu cihazların da isteklerimize göre şekillenmesini isteriz. Ekran boyutu da bu isteklerimizden sadece birisidir. Yapacağımız işlemleri daha kolay görmemizi sağlayan büyük ekranlı dokunmatik ekranlı telefonlar, ilgilileri tarafından rağbet görmektedir. Peki, en iyi büyük ekranlı dokunmatik telefonlar hangileridir?

İŞTE BÜYÜK EKRANLI DOKUNMATİK TELEFONLAR

Hisense X1 (6.8 inç)

Sony Xperia Z Ultra (6.44 inç)

Samsung Galaxy Mega 6.3 (6.3 inç)

CoolPad Great God/Halo (7 inç)

Cube Talk 69 (6.95 inç)

Huawei Ascend Mate 1 ve 2 (6.1 inç)

Nokia Lumia 1520 (6 inç)

Nokia Lumia 1320 (6 inç)

Alcatel OneTouch Hero (6 inç)

Vivo Xplay 3S (6 inç)

LG G Flex (6 inç)

Lenovo S930 (6 inç)

Asus Zenfone 6 (6 inç)

Acer Liquid S2 (6 inç)

Oppo N1 (5.9 inç)

HTC One max (5.9 inç)

Huawei P8 Max (6.8 inç)

Samsung Galaxy Note 9 (6.4 inç)

Samsung Galaxy j Max (7 inç)