eSpor lisansı nasıl alınır? Profesyonel eSpor oyuncusu nasıl olunur?

Özellikle geçtiğimiz iki yıl içerisinde bilgisayar oyunları gerek ülkemiz gerekse dünya genelinde büyük ilgi gören ve ciddi paraların döndüğü bir ilgi odağı haline geldi. İlk başta amatör olarak şekillen bilgisayar oyunları, profesyonel bir hale dönüşerek eSpor adını aldı ve ülkemizde de böyle anılmaya başladı. Yaş ayırt etmeksizin herkesin ilgi gösterdiği bu sektör, giderek büyümesine paralel olarak büyük yatırımcıların da gözlerini çevirdiği bir iş haline dönüştü.

PROFESYONEL ESPOR OYUNCUSU NASIL OLUNUR?

Paranın ve profesyonelleşmenin işin içine girmesi ile eSporcu olmak da bir hayli önem kazandı. Özellikle gençler arasında lisanslı eSporcu olabilmek önem arz eden bir konu haline geldi. Ülkemizde de Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Gelişmekte Olan Sporlar kategorisine alınan eSpor, geniş kitlelere hitap ediyor. Bu işten para kazanmak isteyen binlerce genç, lisanslı eSporcu nasıl olunur? Sorusuna yanıt ararken eSpor lisansının nasıl alındığını da merak ediyor. İşte adım adım eSpor lisansı alma hakkındaki bilgiler…

ESPOR LİSANSI NASIL ALINIR?

İlgili kuruma başvurma işleminden önce, T.C. kimlik numarası beyanı, sağlık raporu, doldurulmuş tescil fişi ve 2 adet vesikalık resme sahip olmanız gerekiyor.

Yukarıdaki belgeleri tamamladıktan sonra başvuru işlemini menajerler veya veliler de yapabiliyor. Evraklar önce ilçe müdürlüğüne onaylatılıyor daha sonrasında ise sicil lisans servisinde ilgili işlemler yapılıyor. Diğer şehirlerdeki oyuncuların lisansları başka bir şehirden de çıkartılabiliyor. Doğum yeri ve lisans alınmak istenen yerin aynı il olması şartı yok. Bulunduğunuz ildeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Müdürlükleri adreslerine ulaşmak için tıklayınız. http://www.gsb.gov.tr/Directorate.aspx

ÖNEMLİ NOT

Doktordan alacağınız sağlık raporunda dijital oyunlar için rapor istediğinizi söylemeniz, yani bilgisayar başında oyun oynamanızı etkileyecek bir durum olmadığıyla ilgili rapor almanız gerekiyor. Aksi taktirde aldığınız rapor geçerli sayılmayacaktır.