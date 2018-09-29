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Telefon ekranı nasıl temizlenir? Cep telefonu ekranı temizleme

Gündelik hayatımızda hiç şüphesiz cep telefonlarımız en çok kullandığımız araçlar arasında yer almaktadır. Öyle ki, gün içerisinde elimizin en çok değdiği nesne cep telefonları olabilir. Arkadaşımızla ya da iş için yaptığımız telefon konuşmaları, yazdığım mesajlar, gönderdiğimiz ve aldığımız epostaların kontrolünü sağlama, oyun oynama vb. birçok konu için kullandığımız cep telefonların temizliği de bizim için oldukça mühimdir. Tabi ki burada temizlikten kasıt, cep telefonu ekranı temizliğidir. Sizler için derlediğimiz haberimizde, cep telefonu ekranı temizlemeyi anlatırken nin de önemlerini vurguladık. İşte o detaylar!

Giriş Tarihi: 29.9.2018 15:54
Telefon ekranı nasıl temizlenir? Cep telefonu ekranı temizleme

Cep telefonları gün içerisinde her an ve her dakika bizimle birliktedir. Evden çıkarken cebimize attığımız cep telefonlarını ofise ya da okula gittiğimizde masanın üstüne veyahut sıranın altına koyarız. Ancak buna rağmen gün içerisinde cep telefonu aracılığıyla işlemlerimize sürekli devam ederiz. Sürekli cep telefonunun dokunmatik ekranını kullanırız ve işlemlerimizi parmak uçlarımızla dokunmatik ekranlara değerek gerçekleştiririz. Her bir işlem de cep telefonu ekranında farklı bir takım izler, lekeler bırakabildiği gibi, ekranın aşınması ve kirlenmesine de neden olabilmektedir.

Kırılmaz cam ya da camsız bir şekilde kullandığımız telefonların ekranları bizim için son derece mühimdir. Zira, telefon üzerinden gerçekleştirdiğimiz her şeyi o ekranlara tıklayarak yapmaktayız. Şüphesiz ki, bu kadar yoğun bir kullanım sağladığımız cep telefonumuzun ekranını da kirli görmek en son isteyeceğimiz şeylerden birisi olacaktır. Ekranın temiz ve canlı gözükmesi, bizi manevi anlamda da iyi hissettirecektir. Hazırladığımız haberimizde, cep telefonu ekranı nasıl temizlenir? Sorusuna yanıt verirken cep telefonu ekranı temizleme yöntemlerine değindik. İşte cep telefonu ekranı temizlemesi hakkında merak edilenler…

TELEFON EKRANI NASIL TEMİZLENİR?

  • Telefon ekranını temizlemeye geçmeden önce telefonunuzun kapalı olduğuna emin olun. Telefonunuz şarj durumundaysa bağlantısını kesin ve telefonunuzu düz ve sağlam bir zemin üzerine koyun. Bu, tercihen masanızın üzeri olabilir.
  • Ekranı temizlemek için size mikrofiber bezleri tavsiye ederiz. Mikrofiber bezler telefon ekranına çizik yapmayacağı gibi, ekrandaki kılcal tozları da temizlemenize yardımcı olacaktır.
  • Saf su veyahut teknoloji marketlerde satılan ekran temizleme kitleri içindeki ekran temizleme spreyini mikrofiber beze hafifçe sıkın ya da püskürtün. Bu işlem sırasında dozajı iyi ayarlayın; çünkü ekranınızın çeşitli yerlerinden alt tarafa su sızıntısı olmaması gereklidir.
  • Daha sonra ekranınızı küçük çemberler çizerek yavaş bir şekilde temizleyin.
  • Temizleme işlemini yaptıktan sonra bezin kuru tarafıyla ekranınızı kurulayın.

Telefonunuzun ekranı temizlendi, iyi günlerde kullanın!

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Telefon ekranı nasıl temizlenir? Cep telefonu ekranı temizleme
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