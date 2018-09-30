Whatsapp’ta silinen resimler - fotoğraflar nasıl geri getirilir?

Whatsapp, hemen hemen herkesin telefonunda yüklü olan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Mark Zuckerberg'in satın alması ile birlikte kullanıcı sayısını kat ve kart arttırmış, muhteşem özellikleri ile kendini giderek sevdirmeyi başarmıştır. Şu an ise vazgeçilmez uygulamalar arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu uygulamada silinen fotoğrafların geri getirilmesinin imkansız olduğu düşünülür. Ancak böyle düşünmenize gerek yok. Çünkü Whatsapp'ta silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir başlıklı haberimizi inceledikten sonra derin bir nefes alacaksınız. Peki Whatsapp'ta silinen fotoğraflar nasıl geri yüklenir?

WHATSAPP'TA SİLİNEN FOTOĞRAFLAR - RESİMLER NASIL GERİ GETİRİLİR?

İstemeden sildiğiniz ya da sildikten sonra pişman olduğunuz fotoğrafın bir kopyası başkasında yoksa onu kurtarmanın en basit yolu Whatsapp yedeklerini geri yüklemek olacak. Popüler uygulamanın Android ve İOS sürümleri sırasıyla Google Drive ve iCloud'a yedekleme işlevleri sunmaktadır. Eğer resmi sildikten sonra çok uzun bir süre geçmediyse, en son yedekleri geri yükleyerek fotoğrafı kurtarabilirsiniz.

Whatsapp'ta silinen resimleri geri getirmek için;

Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği yolunu izleyin. Burada en son yedeğin ne zaman alındığını göreceksiniz. Fotoğrafı son yedekleme işleminden sonra sildiyseniz, WhatsApp'ı kaldırıp tekrar yükleyerek silinen mesajları kurtarabilirsiniz. WhatsApp'ı tekrar kurarken yedekten geri yüklemek isteyip istemediğniz sorulacak.

Bu işlemin son yedeklemeden sonraki mesajların silinmesine yol açabileceğini unutmayın.

WHATSAPP KLASÖRÜNE BAKIN

iPhone kullananlar telefonun tüm dosya sistemine göz atamadığı için bu yöntem sadece Android'de geçerli. WhatsApp gönderdiğiniz ve aldığınız tüm resimleri varsayılan olarak bir klasörde saklıyor. Resmi sohbetten silseniz de bu klasörden silinmeyebilir; bu yüzden bir dosya yöneticisi kullanarak Dahili Hafıza > WhatsApp > Media > WhatsApp Images klasörüne göz atın.

WHATSAPP NEDİR?

WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden.