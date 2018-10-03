Instagram çöktü mü? Instagram bugün neden açılmıyor? - Akış yenilemedi hatası

Instagram'a sabah 10:00'dan beridir erişim sağlanamıyor. Instagram'a giren kullanıcılar yeni fotoğraflara ve videolara bakmak veya bir içerik paylaşmak istese bile, duvarının üstünde "Akış yenilenemedi" hatasıyla karşılaşıyor. Şu anda için Instagram konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Peki Instagram çöktü mü ve bu sorununun nedeni nedir?

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INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Down Detector sitesine baktığımız zaman, Türkiye'de İstanbul, Ankara, Adana Antalyalya'da sorun varmış gibi görünüyor.

Dünya genelinde Avrupa'da İtalya, Fransa, Hollanda, İngiltere'de Instagram'a erişim problemi var. Malezya, Avustralya, Endonezya, Japonya ve Amerika'nın Batı kıyılarında da sorun yaşanıyor.