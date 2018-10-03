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çöktü mü? Instagram bugün neden açılmıyor? - Akış yenilemedi hatası

Popüler video ve fotoğraf paylaşım platformu 'a sabah saatlerinden beridir erişim sağlamıyor. Birçok kullanıcı "akış yenilemedi" hatasıyla karşılaştı. Bu sorunun ardından 'Instagram çöktü mü' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki bu problemin sebebi nedir? İnstagram çöktü mü? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 3.10.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 11:11
Instagram çöktü mü? Instagram bugün neden açılmıyor? - Akış yenilemedi hatası

'a sabah 10:00'dan beridir erişim sağlanamıyor. Instagram'a giren kullanıcılar yeni fotoğraflara ve videolara bakmak veya bir içerik paylaşmak istese bile, duvarının üstünde "Akış yenilenemedi" hatasıyla karşılaşıyor. Şu anda için Instagram konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Peki Instagram çöktü mü ve bu sorununun nedeni nedir?

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INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Down Detector sitesine baktığımız zaman, 'de , , Antalyalya'da sorun varmış gibi görünüyor.

Dünya genelinde Avrupa'da , , , 'de Instagram'a erişim problemi var. , , , ve Amerika'nın Batı kıyılarında da sorun yaşanıyor.

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Instagram çöktü mü? Instagram bugün neden açılmıyor? - Akış yenilemedi hatası
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