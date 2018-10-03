WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

WhatsApp ilk günden bugüne kadar oldukça değişti. Facebook tarafından 2014 yılında satın alınan popüler mesajlaşma uygulamasına yeni özellikler ekleniyor. WhatsApp şimdi yeni bir yeteneğe daha kavuşmak üzere. İşte detaylar... Whatsapp'a bugün milyonları ilgilendiren bir özellik geldi. Ancak platofrmun milyonlarca kullanıcısından çoğu henüz bu yeniliği fark etmedi. Günümüzün en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun bir süredir iOS sürümünde yer verdiği bir özelliğini nihayet Android sürümünde de kullanıma sunuyor. Beta versiyonunda ilk kez ortaya çıkan bu özellik ile cevap vermek istediğiniz mesajı kolayca yana çekip alıntılayabiliyorsunuz. Güncel sürümde ise bu işlemi yapmak için cevap vermek istediğiniz mesajı seçip cevapla butonuna dokunmanız gerekiyor. Yeni gelen özellik ile birlikte daha hızlı bir şekilde amacımıza ulaşıp kolayca mesajımızı yazabileceğiz. Özellikle grup konuşmalarında işleri daha da kolaylaştıracak olan bu özellik halihazırda beta sürümde kullanılabiliyor. WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...