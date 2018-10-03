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'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

ilk günden bugüne kadar oldukça değişti. tarafından 2014 yılında satın alınan popüler sına ler ekleniyor. WhatsApp şimdi yeni bir yeteneğe daha kavuşmak üzere. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.10.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 10:34
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'ın yeni özelliği ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

'a bugün milyonları ilgilendiren bir özellik geldi. Ancak platofrmun milyonlarca kullanıcısından çoğu henüz bu yeniliği fark etmedi.

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'ın yeni özelliği ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

Günümüzün en çok kullanılan anlık , uzun bir süredir iOS sürümünde yer verdiği bir özelliğini nihayet Android sürümünde de kullanıma sunuyor.

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'ın yeni özelliği ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

Beta versiyonunda ilk kez ortaya çıkan bu özellik ile cevap vermek istediğiniz mesajı kolayca yana çekip alıntılayabiliyorsunuz.

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'ın yeni özelliği ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

Güncel sürümde ise bu işlemi yapmak için cevap vermek istediğiniz mesajı seçip cevapla butonuna dokunmanız gerekiyor. Yeni gelen özellik ile birlikte daha hızlı bir şekilde amacımıza ulaşıp kolayca mesajımızı yazabileceğiz.

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'ın yeni özelliği ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

Özellikle grup konuşmalarında işleri daha da kolaylaştıracak olan bu özellik halihazırda beta sürümde kullanılabiliyor.

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'ın yeni özelliği ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!
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'ın yeni özelliği ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

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