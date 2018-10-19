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Series 4 'de satışa çıktı! Fiyatı ve özellikleri nedir?

’ın yeni modelleriyle birlikte tanıttığı yeni i pazarında satışa sunuldu. Eski modellere göre daha büyük ekrana sahip olan Series 4'ün Türkiye satış fiyatı ve özellikleri nedir?

Giriş Tarihi: 19.10.2018 14:31 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 14:34
Apple Watch Series 4 Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı ve özellikleri nedir?

'ın 12 Eylül'deki etkinliğinde yeni 'lar ile birlikte tanıtılan yeni i Series 4 pazarına bugün giriş yaptı. Şirketin, iPhone Xs ve iPhone Xs Max ile birlikte tanıttığı Apple Watch'un 4. nesil saatleri, Türkiye'de de satışa sunuldu.

Orijinal tasarımını korurken, spor, sağlık ve iletişim yönünden donanım ve yazılım iyileştirmeleri yapılan yeni nesil Apple Watch'lar, 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla geliyor.

APPLE WATCH SERIES 4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Force Touch özellikli LTPO OLED Retina ekrana sahip olan saatler, 16 GB depolama kapasitesi, Bluetooth 5.0, yerleşik GPS, GLONASS, Galileo ve QZSS, 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S4, W3 Apple wireless bağlantı çipi, barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, 32 G'ye kadar ölçüm yapabilen gelişmiş ivmeölçer, gelişmiş jiroskop ve ortam ışığı sensörü gibi özelliklere sahip.

KUTUSUNDA NELER VAR?

watchOS 5 işletim sistemiyle çalışan Apple 4'ün şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pili, 18 saate kadar pil ömrü sunuyor. Apple'ın yeni akıllı saatinde ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklılık özelliği bulunuyor. Yeni akıllı saatin kutusunda ise şunlar yer alıyor: Alüminyum kasa, spor kordon, 1 metrelik manyetik şarj kablosu, 5 W USB güç adaptörü.

TÜRKİYE FİYATI NEDİR?

ABD'de 399 dolardan başlayan fiyat etiketiyle raflara giren Apple Watch Series 4'ün Türkiye fiyatı ise rakiplerine göre oldukça yüksek.

Açıklanan resmi rakama göre Apple Watch Series 4'ün Türkiye fiyatı 3499 TL'den başlıyor. 40 mm'lik Apple Watch 4, 3499 TL; 44 mm'lik Apple Watch 4 ise 3749 TL'lik satış fiyatıyla Türkiye pazarına girdi. (Habertürk)

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Apple Watch Series 4 Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı ve özellikleri nedir?
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