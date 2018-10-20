iPhone XR ön siparişi başladı! Türkiye'de ön siparişe açıldı mı?

Hatırlanacağı üzere Apple, 12 Eylül'de gerçekleştirdiği etkinlikte 3 yeni iPhone modeli tanıtmıştı. Cupertino merkezli şirketin tanıttığı modellerden iPhone XS ve XS Max zaten Eylül itibariyle satışa sunulmuştu. iPhone XR modeli için de Ekim ayının sonları işaret edilmişti. Önümüzdeki hafta resmen raflardaki yerini alacak olan XR için ön sipariş süreci bugün start aldı.

TÜRKİYE ÖN SİPARİŞE AÇILDI MI?

Apple, Eylül ayındaki etkinliğinde yeni nesil iPhone modellerini satışa sunacağı pazarları zaten açıklamıştı. Bu bağlamda iPhoneXR da XS ve XS Max ile aynı ülkelerde ön siparişe sunuldu. Bu 50 ülke arasında Kosova, Sırbistan, Slovakya hatta Güney Afrika gibi ülkelerde mevcut. Fakat Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor.

Dahası iPhone XR'ın 2 Kasım itibariyle satışa sunulacağı Ermenistan, Kamboçya, Myanmar, Vietnam ve Kazakistan gibi Türkiye'nin çok gerisinde olan ülkeler arasında da Türkiye ismi geçmiyor.

Tüm herşeyi bir kenara bırakacak olursak, Apple hala yeni nesil iPhone modellerinin ülkemizdeki fiyatını bile belirlemiş değil. Görünen o ki Apple Türkiye pazarını ciddi anlamda gözden çıkarmış durumda. Zaten ABD'li şirketin mevcut fiyat potansiyeliyle ülkemizde iş yapması da çok mümkün olmayacaktır.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. iPhone XR, 749 dolarlık etiketle ön siparişe sunuldu. (Mynet)