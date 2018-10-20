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i başladı! 'de ön siparişe açıldı mı?

geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı modelini bugün itibariyle de e sunuyor. Peki bu ülkeler arasında de var mı? İşte yanıtı.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 13:04 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 13:07
iPhone XR ön siparişi başladı! Türkiye'de ön siparişe açıldı mı?

Hatırlanacağı üzere , 12 Eylül'de gerçekleştirdiği etkinlikte 3 yeni modeli tanıtmıştı. Cupertino merkezli şirketin tanıttığı modellerden iPhone ve XS Max zaten Eylül itibariyle satışa sunulmuştu. iPhone modeli için de Ekim ayının sonları işaret edilmişti. Önümüzdeki hafta resmen raflardaki yerini alacak olan XR için süreci bugün start aldı.

TÜRKİYE ÖN SİPARİŞE AÇILDI MI?

Apple, Eylül ayındaki etkinliğinde yeni nesil iPhone modellerini satışa sunacağı pazarları zaten açıklamıştı. Bu bağlamda iPhoneXR da XS ve XS Max ile aynı ülkelerde ön siparişe sunuldu. Bu arasında , , Slovakya hatta gibi ülkelerde mevcut. Fakat bu ülkeler arasında yer almıyor.

Dahası 'ın 2 Kasım itibariyle satışa sunulacağı , Kamboçya, , Vietnam ve gibi Türkiye'nin çok gerisinde olan ülkeler arasında da Türkiye ismi geçmiyor.

Tüm herşeyi bir kenara bırakacak olursak, Apple hala yeni nesil iPhone modellerinin ülkemizdeki fiyatını bile belirlemiş değil. Görünen o ki Apple Türkiye pazarını ciddi anlamda gözden çıkarmış durumda. Zaten ABD'li şirketin mevcut fiyat potansiyeliyle ülkemizde iş yapması da çok mümkün olmayacaktır.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. iPhone XR, 749 dolarlık etiketle ön siparişe sunuldu. (Mynet)

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iPhone XR ön siparişi başladı! Türkiye'de ön siparişe açıldı mı?
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