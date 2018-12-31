2018 Yılında en İyi Android telefonlar

Vivo Nex S

Çinli üretici Vivo yeni çıkardığıNex S modeli ile dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Bu cihazı diğer telefonlardan ayıran ise ne ekranı ne teknik özelleri ne de batarya süresi. Tasarım olarak oldukça farklı olan Nex S neredeyse tamamen ekran olan ön yüzünde bir kamera bulundurmuyor. 4000mAh batarya, 8 GB Ram, 256 GB depolama alanı ve Snapdragon 845 işlemcisiyle donanımsal olarak üst seviye olan cihaz kamerasının kızaklı yapısıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

HTC U12+

Tecrübeli üretici HTC suskun kaldığı piyasada bir adım atmak için geliştirdiği cihazı U12+ ile güven tazelemeye devam ediyor. Oldukça yüksek teknik özelliklere sahip cihazın en dikkat çeken özelliği ise kamerası. Yüksek çözünürlüklü ve kaliteli fotoğraflar çekip videolar kaydedebilen cihazı fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar tercih edecektir.

Blackberry KEY2

Uzun süredir akıllı telefon piyasasından çekilecek dedikodularına maruz kalan firma beğenilen modeli KEYONE'ı güncelleyerek kullanıcılarını sevindirdi. Gelişmiş teknik özellikler ve klavyeli yapısıyla özellikle iş dünyasının dikkatini çekmeyi başaran model tasarımıyla tam not aldı.

Huawei P20 Pro

İlk çift arka kamera düzenini kullanan firma, bu konuda işbirliği yaptığı Leica firmasıyla yine bir ilke imza atıyor. Üç arka kameraya sahip olan cihazın oldukça yüksek kalitede fotoğraflar çekmesi fazlasıyla beğenildi. Ayrıca renk konusunda da kullanıcıların dikkatini çeken firma bakalım istediği satış rakamlarına ulaşabilecek mi?

Samsung Galaxy Note 9

Bir facia olarak düşünülen Note 7 batarya sorunundan sonra uyguladığı politikayla ticari olarak bir facianın eşiğinden dönen Koreli firma Note 8 ile biraz olsun kendi kullnıcısına kendisini affettirmişti. Özellikle Note serisinin yüksek bir hayran kitlesi bulunması firmanın yüksek beklentilere karşılık vermesini gerektirmişti. Nitekim beklentilere oldukça güzel karşılık veren firma Galaxy Note 9 ile yeniden kullanıcıların gönlünde taht kurmuşa benziyor. Avrupa ve Amerika pazarında çok beğenilen cihaz yüksek satış rakamları hedeflemekte ve bu hızla satılmaya devame derse bu hedefleri geçmesi çok zaman alacakmış gübü görünmüyor.