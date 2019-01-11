Samsung Notebook 9 Pro'nun yeni versiyonu duyuruldu!

Notebook 9 Pro, ilk piyasaya sürüldüğünde büyük bir heyecan yaratmıştı fakat cihazın bazı sorunları kullanıcılarını mutsuz etmişti. Yeni versiyonda ilk olarak değiştirilen görünüş dikkat çekiyor. Şık bir tasarıma sahip olan yeni Notebook 9 Pro, birinci sınıf bir amiral gemisi dizüstü bilgisayara yakışan bir görüşe sahip. Alüminyum renginde plastik boya kullanılarak tasarlanan dış çerçeve, yeni bilgisayara ayrı bir hava katmış.

ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Webtekno'nun haberine göre Samsung Notebook 9 Pro'yu teknik özellikleri bakımından incelemek gerekirse, 13.3 inçlik Full HD bir ekrana sahip olan bilgisayarda 4 çekirdekli 8. nesil Intel Core i7-8565U kullanılmış. 8 GB RAM ve 256 GB SSD ile güçlü bir hafıza performansı sunan cihazın bir tarafında 2 adet Thunderbolt 3 USB Type-C, 1 adet de normal Type-C bağlantı girişi bulunuyor. microSD kart girişi de olan cihazın güç düğmesinde parmak izi okuyucusu kullanılıyor.

İstenildiği zaman tablete dönüştürülebilen Notebook 9 Pro, çizimler ve notlar almak için de "Active Pen" özelliğini kullanıcılara sunuyor. Hızlı şarj desteği olan cihaz, 55Wh bir batarya ile çalışıyor. Satış fiyatı ve tarihi henüz açıklanmayan Notebook 9 Pro'nun önümüzdeki birkaç ay içinde satışa çıkması bekleniyor.