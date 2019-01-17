iPod Touch yıllar sonra geri dönüyor

iPod Touch üretiminin tamamen sonlandığını düşünürken, Apple bu yıl sürpriz bir kararla yeni jenerasyon iPod Touch'larını gün yüzüne çıkarmayı planlıyor. Hatırlanacağı üzere Apple son olarak 2015 yılında 6. nesil iPod Touch ile kullanıcıların karşısına çıkmış ve o gün bugündür bu seriye yeni bir model eklenmemişti.

ÖZELLİKLERİ NEDİR?

8 MP kamera kullanması beklenen cihazda M8 işlemci yer alacak. 128 GB hafıza ile gelecek olan yeni nesil iPod Touch, bu sayede kullanıcılara daha fazla müzik deneyimi sunacak ve pek çok videonun rahatça izlenebilmesine izin verecek.

USB Type-C arabirimini kullanması beklenen yeni nesil cihazlarla ilgili daha detaylı bilgiler önümüzdeki aylarda netleşmeye başlayacak.