Oppo'nun telefonları Türkiye'de satışa çıktı

Çin merkezli şirketin akıllı telefon modelleri Oppo RX17 Pro, Oppo RX17 Neo ve Oppo AX7 Türkiye'de satışa çıktı. Markanın en üst modeli olan Oppo RX17 Pro'da 6.4 inçlik, 2340 x 1080 çözünürlüklü AMOLED çentikli ekran var. Snapdragon 710 yonga seti barındıran telefonun 6 GB RAM'i ve 128 GB'lik depolama alanı bulunuyor.

Yapay zekalı kamera sistemi barındıran RX17 Pro'da 12 MP ve 20 MP'lik çift arka kamera ile 25 MP'lik ön (selfie) kamera yer alıyor. Android 8.1 yüklü olarak sunulan Oppo RX17 Pro'da kuzey ışıkları ve zümrüt yeşili renk alternatifleri var.

3700 mAh'lik batarya, hızlı şarj, ekran parmak izi sensörü, 2.2 GHz'lik 10nm LPE işlemci gibi özellikleri de bulunan Oppo RX17 Pro'nun Türkiye fiyatı ise 4999 TL olarak açıklandı.

RX17 NEO VE AX7

Diğer modellerden olan Oppo RX17 Neo 6.4 inçlik, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde erkanla geliyor. 3600 mAh'lik pil, 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 16 MP ve 2 MP'lik çift arka kamera ile 25 MP'lik ön sensör gibi özellikleri olan Oppo RX17 Neo'nun Türkiye fiyatı ise 2999 TL.

Oppo'nun Türkiye pazarına giren bir diğer alt modeli olan Oppo AX7 ise 6.2 inçlik ekran, 13 MP ve 2 MP'lik çift arka kamera, 16 MP'lik ön kamera, 3 GB RAM, 64 GB'lik hafıza ve 4230mAh'lik bataryaya sahip. Oppo AX7'nin fiyatı ise 2199 TL olarak açıklandı.

REKABET KIZIŞTI

Pazar araştırma kuruluşu IDC'nin 2018 yılı 3. çeyrek verilerine göre Oppo, küresel akıllı telefon pazarında 5. büyük oyuncu konumunda. Bu yılın üçüncü çeyreğinde 30 milyonluk telefon sevkiyatı gerçekleştiren Oppo'un pazarda yüzde 8.4'lük payı bulunuyor.

Pazarda, Oppo'nun hemen üzerindeki rakibi olan bir diğer Çinli oyuncu Xiaomi'nin ise yüzde 9.7'lik payı var. IDC verilerine göre pazarda Güney Koreli Samsung yüzde 20.3'lük payla birinci, Çinli Huawei yüzde 14.6'lık payla ikinci sırada iken, ABD'li Apple ise yüzde 13.2'lik payla üçüncü konumda. (Habertürk)