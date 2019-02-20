Fiyatı da ekranı da katlandı

Katlanabilir ekran kategorisi yeni bir rekabet başlıyor. Galaxy Fold ile kullanıcılar hem telefon hem de tablet dünyasının en iyi yönlerine sahip oluyor. Galaxy Fold, Samsung'un ilk esnek ekran prototipini 2011'de tanıtmasının ardından geçen sekiz yılda geliştirilen malzeme, mühendislik ve ekran inovasyonlarını bir araya getiriyor. Galaxy Fold bana 2000'li yıllardakarşımıza çıkanNokia E 90 Navigator'un çift ekranlı modelini hatırlatıyor.

Samsung Electronics CEO'su ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh şu açıklamada bulundu: "Samsung bugün bir akıllı telefonla nelerin yapılabileceğini değiştirerek mobil inovasyon tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Galaxy Fold, katlanabilir sonsuz ekranımızla daha önce görülmemiş yeni kabiliyetleri açığa çıkaran yepyeni bir kategoriyi tanımlıyor. Galaxy Fold'u geleneksel bir akıllı telefonun sınırlarının ötesine geçerek, katlanabilir premium bir cihazın neler yapabileceğini deneyimlemek isteyenler için yarattık."

Dahili ekran sadece bükülmekle kalmıyor, katlanıyor. Daha sezgisel bir hareket olan katlama, başarılması zor bir inovasyona imza atıyor. Samsung, bu inovasyonu hayata geçirmek için yeni bir polimer katmanı icat etti ve ince bir ekran yarattı. Yeni malzeme, Galaxy Fold'un esnek ve dayanıklı olmasına, uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor.

Galaxy Fold, tıpkı bir kitap gibi düzgün ve doğal bir şekilde açılıyor, tatmin edici bir tık sesiyle düz ve kompakt bir şekilde kapanıyor. Samsung, bunu başarmak için birbirine kenetlenen çok sayıda dişli içeren karmaşık bir menteşe geliştirdi. Bu sistem, akıcı ve zarif bir görünüm yaratmak amacıyla gizli bir bölmenin içinde barındırılıyor.

Yeni Tasarım Unsurları: Samsung, ekrandan gövdeye kadar görebileceğiniz ve dokunabileceğiniz her unsuru ele aldı. Parmak izi okuyucu, başparmağın doğal olarak durduğu yanda bulunduğu için cihaz kolayca açılıyor. İki pil eşit şekilde dağıtıldığından Galaxy Fold elinizde dengeli bir his veriyor. Benzersiz bitirişlerle sunulan renkler ile Samsung logolu menteşe zarif uyumu tamamlıyor.