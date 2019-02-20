Samsung Galaxy S10 3 farklı modelle geliyor

Yaklaşık 10 yıl önce Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonları Android ve Windows Mobile işletim sistemli iki modelle duyurmuştu. Galaxy S serisi 1 yıl sonra Android işletim sistemiyle devam ediyor.

Şimdi 10'uncu yılda Galaxy S serisi 3 yeni modelle 27 Şubat'ta Türkiye dahil tüm dünyada satışa sunuluyor. Galaxy S serisi 6.4 inç dev ekranıyla S10+'un 128 GB modeli 7 bin 499 TL, standart 6.1 inç ekranıyla S10 128 GB kapasiteli modeli 6 bin 599 TL ve daha ekonomik 5.8 inç ekranlı S10e 128 GB depolama 6 GB belleğiyle 5 bin 499 TL fiyatıyla satışa sunulacak. Samsung'un San Francisco'da düzenlediği etkinlikte katlanabilir telefon modelini, Galaxy giyilebilir ürün ailesinin yeni üyeleri; Galaxy Watch Active, Galaxy Fit / Galaxy Fit e ve Galaxy Buds'ı da tanıttı.

İşte Samsung Galaxy S10'un ilk görüntüleri

Galaxy S10+ 6.4 inç dev sonsuz ekrana gömülü ön kamerası 4K video çekim yeteneği, ultrasonik parmak izi okuyucusu ile farklı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. S10+ tam 4 bin 100 mAh şimdiye kadar en büyük pil kapasitesi ile geliyor. Yani 1 günü rahatlıkla bitirecek. Ancak ikinci gün için demeden bir şey söylemek için erken. S10+ Türkiye'de 1 Terabayt yani 1000 MB modeli değil, 512 GB olan modeli 8 bin 999 TL etiket fiyatıyla satılacak.

KOMPLEKS IŞIKTA BAŞARILI

Telefonu hızlı fotoğraf çekmek isteyen sıradan kullanıcı için oldukça kaliteli sonuç elde etmesini sağlıyor. Daha önceki serilere göre doğal renklere yakın sonuç verdiğini, düşük ve kompleks ışıkta hızlı algılayarak sonuç verdiğini söyleyebiliriz. İnsan gözünün açısına yakın 123 derece görüş alanı sunan ultra geniş açılı mercek yerinizin dar olduğu tarihi sokaklarda veya manzara çekimleri ve geniş panoramalarda iyi sonuç alabiliyorsunuz. Ancak her koşulda denemek ve karşılaştırma yaptıktan sonra kesin kaanatimizi söyleyebiliriz.

İşte Samsung'un yeni harikası Galaxy S10'un ilk incelemesi!

Serinin daha ekonomik modeli Galaxy S10e ise performansı düz bir ekrana sahip olarak kullanmak isteyenlere hitap ediyor. Dinamik AMOLED ekrana, yeni nesil kameraya ve akıllı performansa sahip Galaxy S10 serisi, akıllı telefonların yeni standardın altına düşürmeyecek performans sunmayı hedefliyor.

GÜVENLİK ÖNEMLİ KRİTER OLUYOR

Galaxy S10 ve S10+'ın Dinamik AMOLED ekranı ayrıca dünyanın ekrandaki ilk Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısına sahip. Parmak iziniz üç boyutlu olarak okunduğu için iki boyutlu görüntü kaydeden sistemlere kıyasla telefonunuz için dolandırıcılığa karşı daha gelişmiş bir koruma sunuyor. Dünyanın ilk FIDO Alliance Biometric Component sertifikasına sahip olan bu yeni nesil biyometrik doğrulama sistemi ile cihazınıza kasa gibi güçlü bir güvence sağlayabiliyorsunuz.

PAZAR PAYINI BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYOR

Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin yeni S10 serisi ile ilgili şu açıklamayı yaptı; Yeni Galaxy S10 serimiz, premium segment modeller özelinde büyümeye devam eden pazar payımızı artırmamız için en büyük itici güç olacak. Galaxy S serimizin 10.yılını kutlarken Sonsuz-O Dinamik AMOLED ekran gibi tasarımsal anlamda sektöre liderlik edecek yenilikleri ve daha önce olmadığı kadar güçlü kamera sistemlerini ve donanımsal bileşenleri kullanıcılarımıza sunuyoruz.

Galaxy S10+, S10 ve S10e modellerimiz, yeni bir amiral gemisi modelden beklediklerinizin fazlasını sunarken özellikle S10e modelimiz rakip modellere göre benzersiz bir fiyat avanatajı sunuyor. Samsung Türkiye olarak 10 yılda 50 milyon cep telefonunu tüketicilerimizle buluşturduk. Türk tüketicisinin geçmiş yıllarda S serisine olan yoğun ilgisinin S10 serimizle de devam edeceğine inanıyoruz. Samsung'un premium pazar payına ülke bazında baktığımızda, Türkiye olarak Avrupa'nın en başarılı ilk üç ülkesinden biri olması da bu söylediklerimi kanıtlıyor.

Galaxy Fold ile de yepyeni bir mobil kategori yepyeni bir deneyim bizleri bekliyor. 6 kamera ile donatılmış katlanabilir telefonumuzla geleceği bugünden yakalamak isteyen teknolojiseverlerin hayallerini gerçeğe çeviriyoruz.