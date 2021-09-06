iPhone 13’ün fiyatı ne kadar olacak? Apple fiyatları yükseltecek mi?

DigiTimes ve farklı birkaç kaynağın paylaştığı habere göre çip üreticisi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), ocak ayına kadar gelişmiş yöntemlerle üretilen işlemcilerde fiyatı yüzde 20'ye kadar artırmayı planlıyor. Yani düşük nm'le (nanometre) üretilmiş olan çiplerde fiyatlar yükselecek. iPhone 13 serisinde ise 5 nm'lik A15 Bionic çipi var. Bu durum Apple'ın iPhone 13 için fiyatları yükseltmesine neden olabilir.