iPhone 13’ün fiyatı ne kadar olacak? Apple fiyatları yükseltecek mi?

DigiTimes ve farklı birkaç kaynağın paylaştığı habere göre çip üreticisi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), ocak ayına kadar gelişmiş yöntemlerle üretilen işlemcilerde fiyatı yüzde 20'ye kadar artırmayı planlıyor. Yani düşük nm'le (nanometre) üretilmiş olan çiplerde fiyatlar yükselecek. iPhone 13 serisinde ise 5 nm'lik A15 Bionic çipi var. Bu durum Apple'ın iPhone 13 için fiyatları yükseltmesine neden olabilir.
Diğer yandan iPhone 12 serisinin (iPhone 12 mini hariç) çok sattığını düşünürsek, iPhone 13 ailesinin aynı fiyat politikasıyla piyasaya çıkma ihtimali var. Sektör içinden isimsiz bir kaynak yaptığı açıklamada, "TSMC'nin işlemci üretiminde fiyat artışına gitmesi, Apple'ın da iPhone 13 için fiyatlarını artırması olasılığını gündeme getiriyor. Ancak iPhone 12 serisinin çok iyi sattığını düşünürsek, iPhone 13 serisinin aynı fiyata piyasaya çıkması kuvvetli bir ihtimal" dedi.
Samsung'un fiyat indirimleri de Apple'ın fiyatı yükseltmesinin önündeki diğer bir engel. Samsung, Galaxy S21 serisinde ve Galaxy Z Fold 3'te 200 dolar, Galaxy Z Flip 3'te de neredeyse 400 dolarlık indirime gitti. Bazı eleştirmenler, Samsung'un fiyatlarda yaptığı indirimlerin, Apple'ın çip fiyatlarındaki artışı bir bahane olarak kullanmasını zorlaştıracağını belirtti.
Bununla birlikte eleştirmenler, Apple'ın iPhone 13 mini haricinde fiyatları, iPhone 12 serisiyle aynı tutacağını düşünüyor. Bir eleştirmen, "iPhone 12 serisi, mini haricinde iyi satış yakaladı. Bu fiyat politikasının iPhone 13'te devam etmesi şaşırtıcı olmaz. Apple'ın pek iyi satmayan mini'nin fiyatında artışa gidebileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.