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Giriş Tarihi: 10.9.2021 12:21

Dünyada dijital suçlar yüzde 25 arttı

AA
Dünyada dijital suçlar yüzde 25 arttı

Özellikle coronavirüs pandemisiyle birlikte siber suçlarda artış meydana geldi. Son aylarda hackerların farklı ve yeni yöntemlerle işledikleri suçlara ait haberler gündeme geliyor. Bu konuyla ilgili güvenlik uzmanları tarafından yeni bir rapor paylaşıldı. Bu rapordaki verilere göre dünya çapında dijital suçta yüzde 25'lik artış yaşandı.

Son aylarda WhatsApp'tan Android'e, Windows'tan macOS'ye kadar birçok farklı platformu ve ismi hedef alan siber suçlar gerçekleşti. Yıllar önce keşfedilmiş, ancak yeni sürümü geliştirilmiş olan zararlı yazılımlar bulundu. Uzmanlar, siber korsanların yeni yöntemlerini ortaya çıkardı.

SİBER SUÇTA ARTIŞ VAR

Güvenlik araştırmacılarının son raporu ise çarpıcı bir sonucu ortaya koydu. Dünya çapında dijital suçta yüzde 25 artış yaşandığı belirtiliyor. Uzmanlar, "Siber suçlular, kimlik avı e-postalarında ve hedefli saldırılarda koronavirüs temasından yararlanarak artan çevrimiçi yükten yararlanmaktan çekinmiyor. Kısacası durdurak bilmiyorlar ve bize de izin vermiyorlar" diye konuştu.

"KULLANICILAR HASSAS VERİ KORUMA ARAÇLARI ARIYOR"

Uzaktan çalışmanın kalıcı olacak gibi göründüğünü belirten araştırmacılar, "Çalışanların çoğu esnek çalışma uygulamaları istiyor ve neredeyse dörtte üçü hibrit bir yaklaşımı sürdürmek istiyor. Küçük ve orta ölçekli işletme segmentlerinde iletişim ve iş birliği çalışmaları için hizmetlerin aktif kullanımı nedeniyle müşteriler, bulut uygulama güvenliği ve hassas veri koruma araçları arıyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.

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Dünyada dijital suçlar yüzde 25 arttı
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