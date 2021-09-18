3 aylık uzay yolculuğunu tamamlayan Çinli taykonotlar Dünya’ya döndü

Xinhua'nın haberine göre, uzay istasyonunun çekirdek modülü Tienhı'da 17 Haziran'dan bu yana çalışmalar yürüten Liu Boming, Tang Honbo ve Nie Haisheng isimli taykonotlar, yerel saatle 13.35'te Moğolistan'ın Gobi Çölü'ne indi.

Taykonotları taşıyan kapsülün paraşütle çöle iniş yaptığı anlara ilişkin görüntüler, devlet medyası CCTV'de yayınlandı.

Taykonotlar yaklaşık yarım saat sonra bulundukları kapsülden çıktı. Bir süre kendileri için kapsülün dışına yerleştirilen koltuklarda oturan taykonotlar, Dünya'nın yer çekimine ve atmosferine uyum sağlamaya çalıştı.

90 günlük seyahatleri boyunca taykonotlar istasyonda teknik çalışmalarda bulunmuş ve uzay yürüyüşü yapmıştı.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI



Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çin, Tienhı (Göksel Uyum) adı verilen istasyonun çekirdek modülünü 29 Nisan'da fırlatmıştı. Ardından 29 Mayıs'ta Tiencou-2 (Gök Gemisi-2) kargo mekiği ile istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Çekirdek modüle ek olarak "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri de 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

"Tiengong" (Göksel Saray) adı verilen istasyonun, 2022'de tamamlanabilmesi için 4 insanlı sefer ve 4 kargo seferi yapılması planlanıyor.