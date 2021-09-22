Apple Mac kullanıcıları aman dikkat! Yeni bulunan açık güvenliği tehlike saçıyor!

Siber güvenlik araştırmacıları konuyla ilgili olarak Apple'la iletişime geçtiklerini, fakat açığın düzeltilmesi için şu ana kadar güncelleme yayınlanmadığını belirtti. Ancak araştırmacılar, Apple'ın konuyla yakından ilgilendiğini ve güvenlik yamasının kısa süre içinde çıkacağını tahmin ettiklerini vurguladı.