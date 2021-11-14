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Giriş Tarihi: 14.11.2021 09:50 Son Güncelleme: 14.11.2021 09:51

Bu iPhone'dan dünyada başka bir tane daha yok! 86 bin dolardan satıldı

Bu iPhone’dan dünyada başka bir tane daha yok! 86 bin dolardan satıldı

Apple, 2012'den beridir iPhone'larda Lightning girişini kullanıyor. Son birkaç senedir Apple'ın USB-C'ye geçiş yapacağına yönelik iddialar ortaya atıldı, ama herhangi bir değişim olmadı. Sonunda Ken Pillonel isimli bir mühendis bu işe el attı ve iPhoneX'in USB-C portu takmayı başardı. Telefonu da internetten üzerinden açık artırmaya çıkardı. USB-C'li iPhoneX, 116 teklif aldı ve 86 bin dolara satıldı.

Ken Pillonel'in internet üzerinden satışa çıkardığı iPhoneX geçtiğimiz hafta 85 bin dolara kadar teklif almıştı. Ancak son birkaç gün içinde verilen tekliflerle birlikte fiyatı 86,001 dolara kadar çıktı. Sonunda satıldı. Hatta USB-C'li iPhoneX'e daha sonra silinen 1 milyon dolarlık sahte bir teklif bile yapılmıştı.

Pillonel, Apple'ın C94 bağlantı portunu tersine çevirdi. Dişi USB-C bağlantı noktasına sahip özel yapım bir PCB tasarladı. Daha sonra bunu telefona yerleştirdi. USB-C herhangi bir sorun çıkarmadan çalıştı.

Genç mühendisin açıklamasına göre USB-C portunun çalışması için cihaz sıfırlanmamalı, güncellenmemeli veya silinmemeli. Ken Pillonel'in yaptığı bu değişiklik, Apple'ın Lightning portundan USB-C'ye rahatça geçiş yapabileceğini ortaya koyuyor. Avrupa Birliği'nde telefon üreticilerinin ortak bir bağlantı noktası kullanmasına yönelik çalışma var.

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Bu iPhone'dan dünyada başka bir tane daha yok! 86 bin dolardan satıldı
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