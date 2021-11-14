Bu iPhone’dan dünyada başka bir tane daha yok! 86 bin dolardan satıldı

Ken Pillonel'in internet üzerinden satışa çıkardığı iPhoneX geçtiğimiz hafta 85 bin dolara kadar teklif almıştı. Ancak son birkaç gün içinde verilen tekliflerle birlikte fiyatı 86,001 dolara kadar çıktı. Sonunda satıldı. Hatta USB-C'li iPhoneX'e daha sonra silinen 1 milyon dolarlık sahte bir teklif bile yapılmıştı.