Bu iPhone’dan dünyada başka bir tane daha yok! 86 bin dolardan satıldı

Ken Pillonel'in internet üzerinden satışa çıkardığı iPhoneX geçtiğimiz hafta 85 bin dolara kadar teklif almıştı. Ancak son birkaç gün içinde verilen tekliflerle birlikte fiyatı 86,001 dolara kadar çıktı. Sonunda satıldı. Hatta USB-C'li iPhoneX'e daha sonra silinen 1 milyon dolarlık sahte bir teklif bile yapılmıştı.
Genç mühendisin açıklamasına göre USB-C portunun çalışması için cihaz sıfırlanmamalı, güncellenmemeli veya silinmemeli. Ken Pillonel'in yaptığı bu değişiklik, Apple'ın Lightning portundan USB-C'ye rahatça geçiş yapabileceğini ortaya koyuyor. Avrupa Birliği'nde telefon üreticilerinin ortak bir bağlantı noktası kullanmasına yönelik çalışma var.