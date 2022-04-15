Amazon CEO’su:” NFT satmaya başlayabiliriz!”

"Perakende işimizde bir ödeme mekanizması olarak kriptoyu eklemeye muhtemelen yakın değiliz, ancak zamanla kriptonun büyüdüğünü göreceğinize inanıyorum." Diyen Jassy, Bitcoin veya NFT sagibi olmadığını belirtti. Ancak genel olarak kripto endüstrisinin geleceği konusunda iyimserliğini dile getiren Jassy, şirketinin NFT satmaya başladığı bir geleceği hayal edebileceğini söyledi.

Amazon'un en büyük rakiplerinden bir olan eBay, 2021 yılından beri ticari kartlar, resimler veya videolar gibi dijital koleksiyon ürünleri için NFT'lerin satışına izin veriyor, yakın zamanda dijital para birimlerine de izin vereceğini belirtiyor.