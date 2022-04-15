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Giriş Tarihi: 15.4.2022 12:28

Amazon CEO’su:” NFT satmaya başlayabiliriz!”

Amazon CEO’su:” NFT satmaya başlayabiliriz!”

Kripto para birimleri gün gittikçe popülerleşiyor ve markalar ödeme seçeneği olarak kriptop paraları kabul ediyor. Ancak Amazon’un böyle bir ödeme seçeneği koymaya hazır olmadığını belirten Amazon CEO’su Andy Jassy CNBC’e röportaj verdi.

"Perakende işimizde bir ödeme mekanizması olarak kriptoyu eklemeye muhtemelen yakın değiliz, ancak zamanla kriptonun büyüdüğünü göreceğinize inanıyorum." Diyen Jassy, Bitcoin veya NFT sagibi olmadığını belirtti. Ancak genel olarak kripto endüstrisinin geleceği konusunda iyimserliğini dile getiren Jassy, şirketinin NFT satmaya başladığı bir geleceği hayal edebileceğini söyledi.

Amazon'un en büyük rakiplerinden bir olan eBay, 2021 yılından beri ticari kartlar, resimler veya videolar gibi dijital koleksiyon ürünleri için NFT'lerin satışına izin veriyor, yakın zamanda dijital para birimlerine de izin vereceğini belirtiyor.

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Amazon CEO’su:” NFT satmaya başlayabiliriz!”
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