Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha KOÇ, gençlerle buluştu

"Yenilikçi teknolojilerle birlikte dijitalleşme hayatımızın her yerinde. Her gün cep telefonumuzla yaptığımız işlemlerle fabrika gibi veri üretiyoruz. Bu verileri paylaşırken ne kadar değerli bir şeyi paylaştığınızın farkında olmanızı istiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yenilikçi teknolojilerle birlikte dijitalleşmenin hayatın her alanında yer aldığını belirterek, "Her gün cep telefonumuzla yaptığımız işlemlerle fabrika gibi veri üretiyoruz. Bu verileri paylaşırken ne kadar değerli bir şeyi paylaştığınızın farkında olmanızı istiyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Türkiye Bilişim Derneğinin katkısıyla düzenlenen "Gençlik ve Bilişim Festivali"nin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe'nin katılımıyla yapıldı.

Koç, buradaki konuşmasında, gençlerin potansiyeline işaret ederek, Zonguldak'tan bir genç ekip olan Grizu takımının yaptıkları cep uydunun Türkiye'nin uzaya giden ilk cep uydusu olduğunu anımsattı.

Gençlerin yeni nesil teknolojilere adapte olmasının önemini vurgulayan Koç, dijitalleşmenin getirdiği yeniliklere değindi.

Koç, NFT'yi Türkçe adlandırma konusunda çalışma yaptıklarını ve "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlediklerini hatırlattı.

Metaverse sayesinde fiziksel ile sanal arasındaki sınırın ortadan kalktığını belirten Koç, metaversenin şu andaki teknolojik ilerlemelerle sadece görme ve duyma organlarına etki ettiğine dikkati çekti.

Koç, bu konuda birçok çalışma yapıldığını ancak ihtiyatlı olunması gerektiğini dile getirerek, "Yapılması gereken şey, teknolojiyi ihtiyatlı davranıp hemen satın almaya gitmemek. Şu anda Türkiye'de özellikle metaverse alemlerinde arsa alımları ve her zaman ilk olma konusunda bir telaşımız var." diye konuştu.

Gençlerin, yenilikçi teknolojilerin nasıl daha iyi kullanılacağı konusunda çalışması gerektiğini söyleyen Koç, şöyle devam etti:

"Yenilikçi teknolojilerle birlikte dijitalleşme hayatımızın her yerinde. Çünkü giderek hepimiz bağlanan nesne haline dönüyoruz. Hepimiz veri üreten bir fabrikayız. Her gün cep telefonumuzla yaptığımız işlemlerle fabrika gibi veri üretiyoruz. Bu verileri paylaşırken ne kadar değerli bir şeyi paylaştığınızın farkında olmanızı istiyoruz. Bu kadar büyük bir şey siber saldırılara karşı çok büyük bir teşvik oluşturuyor."

Wi-Fi kullananlar "hack"lendi

Koç, yeni teknolojilerle birlikte siber saldırı yöntemlerinin de değiştiğini, siber güvenlik zincirinin en zayıf halkasının insan, en kritik siber güvenlik açığının ise güven duygusu olduğunu ifade etti.

Dijital dünyada güven konusunda tedbirli olmak gerektiğini vurgulayan Koç, "Cep telefonlarınıza dikkat edin, canlı hack olayına doğru gidiyoruz." uyarısında bulundu.

Koç, salonda bulunan bazı katılımcıların cep telefonlarının az önce hacklendiğini belirterek şunları kaydetti:

"İnsanlar şunun farkında değiller, ortak Wi-Fi ağları güvenli mi? 'Otomatik olarak bağlan' tuşu kötü niyetli kişilerce kullanılabilen bir şey. Şu anda bu tuşu açık olan bazı arkadaşlarımızın verilerini ele geçirdik, onlarla birebir görüşeceğiz. Ben size 'Wi-Fi'ye bağlanmayın' deseydim nasıl etki yapardı, şu anda canlı canlı Wi-Fi hacklendiğinde nasıl etki yaratıyor? Dijital Dönüşüm Ofisi olarak yapmayı hedeflediklerimizden en önemlisi de farkındalık yaratmak."

Koç, Ofis olarak yaptıkları çalışmalara değinirken de şunları söyledi:

"Yenilikçi teknolojileri üretmek kadar bu teknolojilerin kullanımına imkan veren dijital altyapıların oluşturulmasından, verilerin kendi sınırlarımız içinde kalarak yapay zeka ile değere dönüştürülmesine, büyük veriden değer ekonomisine geçişe ve her nesnenin internete bağlandığı günümüzde siber tehditlerden korunmaya kadar birçok alanda çalışmalar yapmaktayız."

Açılış töreninin ardından Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir ve Koç, festival alanındaki stantları gezdi.

Koç, daha sonra Üreten Gençlik Paneli'nde, gençlerin, çip krizinden yapay zekanın geleceğine, otonom sistemlerden dijital okuryazarlık eğitimlerine, yapay zekada etikten veri bilimine yönelik çalışmalara kadar pek çok alandaki sorularını yanıtladı.