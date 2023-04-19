Şehzade Ventus İHA Takımı TEKNOFEST finallerinde yarışacak

Şehzadeler Belediyesi'nin destekleriyle Latince rüzgar anlamına gelen Şehzade Ventus adını verdikleri bir insansız hava aracı (İHA) yapan Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, 25- 29 Nisan tarihlerinde Bursa'da yapılacak TEKNOFEST Finali'nde Sabit Kanat İHA Kategorisi'nde finallerde yarışacak. Bir afet anında afetzedeye paraşütle acil durum kiti ulaştırmayı amaçlayan İHA'larıyla Şehzadeler Ventus Takımı, iyi bir derece alarak Manisa'ya büyük bir gurur yaşatmayı hedefliyor. Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Şehzadeler Belediyesi'nin katkılarıyla yaptıkları İHA ile TEKNOFEST finalinde Manisa'yı temsil edecek. Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Betül Alkış, Eylül Bayraktar, Cansu Dönmüş ve Nisa Aplak Bayraktar TB2'den etkilenerek kendi İHA'larını yapmayı hedefledi. Bu hedeflerinden Danışman Öğretmenleri Leyla Sınay Altaylı'ya bahseden öğrenciler, onun da desteğini alarak okul idarecilerine çıktı. Okul idarecilerini de ikna eden öğrenciler çıktıkları yolculukta Şehzadeler Belediyesi ve CBÜ Mühendislik Fakültesi Havacılık Uzay ve Teknoloji Kulübünün de desteğini alarak kendi İHA'larını yapmayı başardı ve şimdi 25- 29 Nisan tarihlerinde Bursa'da yapılacak TEKNOFEST Finali'ne gidecek olmanın heyecanını yaşıyor.

GÖREV AFETZEDEYE PARAŞÜTLE YARDIM KİTİ ULAŞTIRMAK

Şehzadeler Belediyesi'nin Fatih Gençlik Merkezi'ndeki İHA Yapım Atölyesi'nde yarışma için son hazırlıklarını yapan Şehzadeler Ventus Takımı üyeleri, kendilerini bugüne getiren yolculuğu şu sözlerle dile getirdi; "Takımımız Sosyal Bilimler Lisesi 10 Sınıfta okuyan dört kişiden oluşuyor. Bayraktar TB2'den etkilenerek 'Neden biz de kendi iHA'mızı yapmayalım ki' diyerek kendi İHA'mızı yapmayı hedefledik. Bu hedefimizden de ilk olarak Danışman Öğretmenimiz Leyla Sınay Altaylı 'ya bahsettik ve onun da desteğini aldık. CBÜ Mühendislik Fakültesi Havacılık Uzay ve Teknoloji Kulübü ile bağlantıya geçerek geçen yıl TEKNOFEST'te yarışan Şehzade İHA Takımı üyelerine danıştık ve onlarla birlikte çalıştık. Sonunda da Latince rüzgar anlamına gelen Şehzade Ventus adını verdiğimiz İHA'mız ortaya çıktı. Bu sene ilk kez TEKNOFEST'e katılıyoruz. Aracımız Serbest Kanat Kategorisinde serbest görev dalında yarışacak. Görevimiz afetzedelere acil durum kitinin paraşütle ulaştırılması olacak. Aracımızın yapım aşamasında bize destek olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e bize güvendiği ve destek verdiği için teşekkür ederiz. Katılacağımız yarışmada iyi bir derece alarak okulumuza ve ilimize büyük bir gurur yaşatmak istiyoruz."

ŞEHZADE İHA TAKIMI YARIŞMA TECRÜBESİNİ LİSELİ GENÇLERE AKTARDI

Şehzadeler Ventus Takımı'na bir önceki yıl katıldıkları yarışmada edindikleri tecrübeleri aktaran ve danışmanlık yapan CBÜ Mühendislik Fakültesi Havacılık Uzay ve Teknoloji Kulübü Başkanı Emirhan Yıldırım ise duygularını şöyle dile getirdi; "Şehzade İHA Takımı olarak bu sene Manisa'daki lise takımlarına yardımcı olduk. Arkadaşlarımız 5 ay önce geldiklerinde bize projelerinden bahsettiler. İlk aşamada düşündükleri vitol projenin zorluğundan bahsederek toplantılar yaptık. Tecrübelerimize dayanarak sabit kanat dalında yarışmalarının daha uygun olacağını aktardık ve bu dalda yarışmaya katılmalarını kararlaştırdık. Elektronik aksam, yazılım noktasında öğrenci kardeşlerimize gereken her türlü desteği verdik."

BİR HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Başmüdür Yardımcısı Adem Kurt öğrencilerinin kendilerine İHA yapma fikriyle geldiklerinde önce bir tereddüt yaşadıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü; "Öğrencilerimiz bize geldiğinde çok ciddi bir heyecan duyan ve bir hedefe kilitlenmiş öğrencilerimiz ile karşı karşıya olduğumuzu gördük. Bize İHA'dan söz ettiklerinde şöyle bir tereddüt yaşadık. Biz sosyal bilimler lisesinde daha çok psikoloji, kamu yönetimi, işletme, iktisat alanında eğitim verirken enerjilerini teknik bir alana vermelerinin ne kadar doğru olacağını düşündük. Öğrencilerimizde gördüğümüz İHA aşkı bizleri de heyecanlandırdı ve daha sonra okul müdürümüzle de toplantılar yaptık ve ekibimiz bugünlere geldi. CBÜ Mühendislik Fakültesi Havacılık Uzay ve Teknoloji Kulübü ile protokol yapıldı ve öğrencilerimiz orada gerekli eğitimleri aldılar. Sonuçta Şehzade Ventus'un yapımı başladı. Sosyal Bilimler Lisesi olarak biz bu yola çıkarken en büyük destekçimiz CBÜ ve Şehzadeler Belediyesi oldu. Şehzadeler Belediyesi bize Fatih Gençlik Merkezi'ndeki İHA Yapım Atölyesini açtı. Tam herşey bitti dediğimiz noktada Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik maddi manevi arkanızdayız dedi. Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ediyoruz. Bu heyecan bu destek Şehzadeler Ventus'u ortaya çıkardı. Finallerde alacağımız güzel bir sonuç Manisa Celal Bayar Üniversitesine, Mühendislik Fakültesi Havacılık Uzay ve Teknoloji Kulübü'ne ve Şehzadeler Belediyesi'ne güzel bir armağan olacak. "