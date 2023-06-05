Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’dan TEKNOFEST finalistlerine teşekkür

Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Misya Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Ayhan İstanbullu, Milli Savunma ve Teknoloji Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Alaaddin Toktaş ve Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendislik Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Sabri Bıçakçı ile topluluk üyesi öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Uluslararası Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarında yer alan, Milli Savunma ve Teknoloji Topluluğu ile Robot Topluluğu üyesi öğrencilerinden oluşan ROTEK CAR Takımı ile Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendislik Topluluğu (IEEE) ve Roket yarışmasında yer alan Misya Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğu Roket Takımı üyelerini gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Ulusal ve uluslararası platformda Balıkesir Üniversitesini temsil eden tüm öğrencilerin destekçisi olmayı sürdüreceklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, başarılarından dolayı takım danışmanları ve öğrencilerine teşekkür ve başarı belgesi takdim etti. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan 3 takımın öğrencileri de kendilerine sunulan destekler ve ilgileri dolayısıyla Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya teşekkür etti.