5G ve 6G teknolojileri akıllı şehirlerin geleceğini şekillendirecek

Şehirler büyüdükçe buradaki operasyon ve hizmetlerin deneyimini iyileştirmek, altyapıları planlamak gerektiğinin altını çizen Karakaya, "Şehirler sadece bugünün dünyasına değil geleceğin dünyasına göre planlanmalıdır. Bu planlama aşamasında akıllı şehir vizyonunun önemi çok büyük. Teknoloji yardımıyla sürekli ve gerçek zamanlı verinin temin edilmesi ve işlenmesi sağlanıyor. Bu noktada 5G ve potansiyel olarak gelişen 6G teknolojilerinin, hızlı ve güvenilir bir dijital altyapı oluşturarak şehirlerin daha sürdürülebilir ve yaşanabilir olmasına katkıda bulunabilecektir" dedi.

5G ve potansiyel olarak gelişmiş 6G teknolojileri afetlerle mücadeleden iklim sorunlarına, trafikten enerji ve sağlığa kadar akıllı şehirlerin yönetiminde kritik bir rol oynayacak. İşte 5G ve 6G'nin akıllı şehirlerdeki önemli katkıları:

Hızlı İnternet Bağlantısı: 5G ve 6G, akıllı şehir uygulamalarının daha hızlı ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar. Büyük miktarda veri, sensörler aracılığıyla toplandığından, hızlı veri iletimi şehir altyapısının daha etkili yönetilmesine yardımcı olacak.

Nesnelerin İnterneti (IoT): 5G ve 6G, milyonlarca cihazın aynı anda bağlanmasına ve iletişim kurmasına olanak tanır. Bu da akıllı trafik, enerji, atık yönetimi gibi çeşitli uygulamaların daha etkili bir şekilde çalışmasına imkân sağlar.

Düşük Gecikme Süresi (Low Latency): 5G ve 6G, düşük gecikme süreleri sağlar. Bu, acil durum müdahaleleri, trafik yönetimi gibi hızlı tepki gerektiren uygulamalar için kritik öneme sahiptir.

Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR): Akıllı şehirlerde AR ve VR gibi gelişmiş teknolojiler, eğitim, turizm, şehir planlama gibi alanlarda kullanılabilir. 5G ve 6G, bu teknolojilerin daha geniş kitlelere daha yüksek kalitede ve gerçek zamanlı olarak sunulmasına yardımcı olabilir.

Analitik Veri İşleme: Akıllı şehirler, büyük miktarda veri üretir. 5G ve 6G, bu veriyi hızlı bir şekilde işleyerek anlamlı bilgilere dönüştürme kapasitesini artırır.