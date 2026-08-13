Meraklı mini mini kaşiflere HUAWEI Watch Kids X1 ile güvenli keşif

Geçtiğimiz hafta sonu, ailesiyle dedesinin evine giden 7 yaşındaki Efe, bahçede gördüğü ilginç bir böcekle tanıştı. Bileğindeki HUAWEI WATCH KIDS X1 sayesinde hem bu keşfi ölümsüzleştirdi hem de ailesi onun nerede olduğundan bir an bile şüphe duymadı.

Efe, ailesiyle kır evinin bahçesinde oynarken çalıların arasında yeşil, dal gibi ince bacaklara sahip esrarengiz bir canlı fark etti. Meraklı gözleriyle yaklaştı, sonra hiç düşünmeden bileğini kaldırdı. Saat gövdesinin otomatik olarak arka kameraya geçmesiyle, 13 MP çözünürlüğe sahip kamerasını böceğe doğrultup birkaç kare çekti.

TAM GÜVEN VE SONSUZ MERAK BİRLİKTE

"Anne, bu ne biliyor musun?" diye seslendi Efe heyecanla. Annesi Deniz Hanım, telefonundaki HUAWEI FamCare uygulaması üzerinden kızının çektiği fotoğrafı anında görebildi. Fotoğrafı yapay zekâ destekli görsel arama ile sorguladıklarında sonuç netti: bir peygamberdevesi. Anne-oğul birlikte, bu böceğin avını beklerken nasıl mükemmel bir kamuflaj yaptığını, neden "dua eder gibi" duran ön bacaklarıyla tanındığını öğrendiler. Sıradan bir bahçe anı, birkaç dakika içinde küçük bir doğa dersine dönüştü. Üstelik bahçelerdeki pek çok zararlı böceği nasıl yok ettiğini yani doğan döngüyü sağlayan bir böcek türü olduğunu öğrendiler.

ANNE BABA RAHAT ÇOCUKLAR SONSUN KEŞİFTE

Deniz Hanım, oğlunun bahçede tek başına dolaşmasına neden bu kadar rahat izin verebildiğini şöyle anlatıyor: "Ela'nın meraklı bir çocuk olduğunu biliyorum, her an bir şeyin peşine düşebilir. Ama saatindeki Güvenli Bölge özelliği sayesinde bahçenin sınırlarını önceden çizdim. Efe o sınırın dışına çıksa anında bildirim alacaktım. İçim rahattı, o da özgürce keşfedebildi."

HUAWEI WATCH KIDS X1'in çok seviyeli konumlandırma teknolojisi GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo ve QZSS uydu sistemlerini bir arada kullanması sayesinde konum güncellemeleri saniyeler içinde gerçekleşiyor. Kalabalık bir alışveriş merkezinde olsun, kırsaldaki bir bahçede olsun, ebeveynler çocuklarının konumunu gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor.

MERAKTAN ÖĞRENMEYE KAMERAYA TEK DOKUNUŞ YETERLİ

Efe'nin babası Kaan Bey ise saatin kamera özelliklerinden bahsediyor:

"Efe'nın elinde artık kendi 'fotoğraf makinesi' var diyebiliriz. 110 derece ultra geniş açılı ön kamerasıyla kendi çektiği anlar, saat gövdesini yukarı kaldırdığında geçtiği 13 MP arka kamerasıyla da etrafındaki dünyayı belgeliyor. En güzeli, tüm bunları tek bir düğmeye basarak, hiç zorlanmadan yapabiliyor olması."

O gün bahçede çekilen fotoğraflar, aile için sadece bir anı değil, aynı zamanda küçük bir doğa araştırmasının başlangıcı oldu. Akşam yemeğinde peygamberdevesi hakkında öğrendikleri her şeyi ailece konuştular

GÜN BOYU BAĞLANTIDA, GÜN BOYU GÜVENDE

Çocuklarınızın güvenle görüntülü arayacağı kişileri ve telefon numaralarını tanımlayabiliyorsunuz. Her arama sırasında size de bildidirim gelmesi mümkün oluyor. Hafta sonu boyunca Efe birkaç kez MeeTime görüntülü arama özelliğiyle şehirdeki büyükannesini aradı, ona böceği anlattı. Yapay zeka destekli gürültü engelleme sayesinde bahçedeki rüzgâr ve kuş sesleri arasında bile ses net bir şekilde iletildi. Gün sonunda anne-baba, FamCare uygulamasından Efe'nin gün boyunca ne kadar aktif olduğunu, kalp atış hızını ve atılan adım sayısını da inceleyerek günü birlikte değerlendirdi. Tüm bu hareketli gün boyunca saatin pili de yarı yolda bırakmadı; cihazda yer alan manyetik hızlı şarj desteği sayesinde saat sadece 20 dakikada %50 şarj seviyesine ulaşarak kesintisiz maceraya devam imkanı sundu.

HASSAS KONUM TAKİBİ YAPMAK MÜMKÜN

Efe'nin ailesi için bu deneyim, teknolojinin çocuğun doğal merakını kısıtlamadan, tam tersine destekleyerek nasıl bir öğrenme fırsatına dönüşebileceğinin küçük ama anlamlı bir örneği oldu. HUAWEI WATCH KIDS X1, hassas konum takibi, kesintisiz iletişim, güçlü kamera ve sağlık izleme özellikleriyle çocukların dünyayı kendi bakış açılarından keşfetmesine olanak tanırken, ebeveynlerin de bu yolculuğun her anında yanlarında olmasını sağlıyor. Ela'nın bahçedeki keşfi gösteriyor ki: bazen en büyük öğrenme anları, en beklenmedik yerlerde bir bahçede, bir böceğin peşinde saklı oluyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör