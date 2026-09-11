Paycell Sticker Kart ile tanışın: Temassız ödemeler artık daha hızlı

Türkiye'nin en kapsayıcı ödeme platformu Paycell, temassız ödeme çözümlerine Sticker Kart'ı ekledi. Sticker Kart, fiziksel kartın ödeme özelliklerini yapışkan bir kart formuna taşıyor. Böylece Paycell'liler hem mağaza içi hem de online alışverişlerinde ödemelerini kolayca yapabiliyor.

NASIL KULLANILIR?

Kullanıcılar öncelikle Paycell uygulamasındaki "Cüzdanım" sekmesindeki "Kartımı teslim aldım" seçeneği üzerinden çerçevedeki "Kart No" bilgileri ile kartlarını aktive edebilirler. Aktivasyonun ardından Sticker Kart'ı, teslim edildiği çerçeveden çıkarıp telefonun arkasındaki düz ve pürüzsüz yüzeye yapıştırarak kullanıma başlayabilirler.

Sticker Kart, temassız POS cihazlarında kullanılabiliyor. Ürün online alışverişlerde de ödeme imkânı sunuyor. Online ödemelerde Sticker Kart'ın aktivasyonunda kullanılan kart numarası kullanılıyor. Kullanıcılar Sticker Kart'a kredi veya banka kartlarıyla bakiye yükleyebiliyor.

250 TL NAKİT İADE FIRSATI

Paycell, yeni ürününe özel bir kampanya da başlattı. Eylül ayı sonuna kadar devam edecek olan kampanya ile 5 işleme kadar her 250 TL ve üzeri Sticker Kart harcamaya 50 TL nakit iade, toplamda 250 TL nakit iade fırsatı sunuluyor.

"STİCKER KART İLE TEMASSIZ ÖDEMEYİ GÜNLÜK HAYATIN PRATİK BİR PARÇASI HALİNE GETİRİYORUZ"

Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, Sticker Kart ile ilgili şunları söyledi: "Paycell olarak Turkcell kalitesiyle geliştirdiğimiz çözümlerimizle kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırıyor, ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Sticker Kart da bu yaklaşımımızın son örneklerinden biri. Telefonun arkası gibi istenilen düz ve pürüzsüz bir yüzeye yapıştırılarak kolayca kullanılabilen Sticker Kart ile temassız ödemeyi günlük hayatın pratik bir parçası haline getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de ödeme süreçlerini kolaylaştıran çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

Paycell uygulamasını aşağıdaki linkten indirebilir, Sticker Kart için başvurabilirsiniz:

https://paycell.go.link/paycell_sticker_kart

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör