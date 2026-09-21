Büyükada’da tekerlekler dönerken: HUAWEI WATCH GT 7 serisi ile bir gün

Vapur iskeleye yanaştığında ilk fark ettiğim şey her zamanki gibi sessizlikti. Büyükada'yı diğer adalardan ve şehrin geri kalanından ayıran şey, motorlu taşıt sesinin yerini martı çığlıklarına ve bisiklet zincirlerinin tıkırtısına bırakması. Bu sessizliğin içinde, bileğimdeki HUAWEI WATCH GT 7 Pro ile birlikte elektrikli bir bisiklete atlayıp adayı baştan sona keşfetmeye karar verdim. Amaç basitti: hem adanın tepeleriyle, virajlarıyla, gün boyu süren tuzlu rüzgârıyla gerçek bir deneyim yaşamak hem de saatin "kağıt üzerinde" kalan özelliklerinin günlük hayatta gerçekten karşılığı olup olmadığını görmek.

SABAHIN İLK SİNYALİ: FİZİKSEL HAZIRLIK PUANI

Gün, İstanbul'daki evimde saati kolumdan çıkarmadan uyandığım andan itibaren aslında başlamıştı. Uyanışımdan birkaç dakika sonra ekranda beliren Sabah Özeti, önceki günün uyku ve aktivite verilerine dayanarak tek cümlelik bir değerlendirme ve kısa bir öneriyle karşıma çıktı. Hemen ardından Fiziksel Hazırlık Puanım ekrana geldi: "İyi" seviyesinde bir skor, adaya orta tempolu bir sürüşle çıkabileceğimin yeşil ışığıydı. Küçük bir detay gibi görünse de, güne "bugün kendimi nasıl zorlayabilirim" sorusuna veriyle cevap vererek başlamak, sürüş planımı gevşetip gevşetmeyeceğime dair pratik bir karar vermemi sağladı.

(Not: Bu puanlama ve sağlık verileri genel bir referans niteliğindedir; tıbbi teşhis amacı taşımaz.)

YOKUŞLARLA TANIŞMA: AYA YORGİ'YE TIRMANIŞ

Büyükada'nın turistik kartpostal görüntüsünün altında, özellikle Aya Yorgi Manastırı'na çıkan yol boyunca ciddi bir eğim ve art arda gelen keskin virajlar saklı. Elektrikli bisikletin motor desteği yokuşu kolaylaştırsa da, vücudun gerçek efor seviyesini ve rotanın ne kadar zorlu olduğunu anlamak istedim. Rotayı önceden HUAWEI Health uygulamasına aktarıp saate senkronize ettim; sürüş başlamadan Tırmanış Planlaması özelliği, önümde kaç tırmanış olduğunu ve toplam eğim profilini özetledi.

KREDİ KARTINDAN YEMEK KARTINA SAAT İLE ÖDEME

Günlük hayatın pratik tarafında NFC desteği de öne çıkıyor. HUAWEI WATCH GT 7 Serisi, Türkiye'de Akbank, Garanti BBVA'nın BonusFlaş uygulaması ve Edenred yemek kartı ile gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde desteklenen kart ve ödeme çözümleriyle temassız ödeme deneyimi sunuyor. Böylece alışverişlerde telefon veya cüzdan çıkarmadan, bileğiniz üzerinden hızlı ve pratik bir ödeme deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Yokuşa girer girmez saat, o segmentin ortalama eğimini, kazanılan irtifayı ve kalan tırmanma mesafesini gerçek zamanlı olarak bilekte gösterdi — telefonu cepten çıkarmama hiç gerek kalmadı. Asıl sürpriz, dar ve kör virajlara yaklaşırken geldi: saat, belirlenen hız eşiğinin üzerinde 90 dereceye yakın bir virajı algıladığında titreşim ve sesli bir uyarıyla beni önceden uyardı. Adanın dar, taşlık ve zaman zaman faytonların da kullandığı yollarında bu uyarı, gösterişten öte gerçekten işe yarayan bir güvenlik katmanı gibi hissettirdi.

GÜNEŞİN ALTINDA OKUNABİLİRLİK

Öğlen saatlerinde, deniz kenarındaki açık parkurda güneş tam tepedeyken ekranın okunabilirliğini test etme fırsatı buldum. Yüksek tepe parlaklığı sayesinde ekran, doğrudan güneş ışığı altında bile hız ve mesafe verilerini net şekilde gösterdi; gözlüğümü çıkarıp saate bakmak için ayrıca bir çaba harcamadım. Aynı anda, Nano-Teknolojili Seramik Çerçeve ve Safir Cam kombinasyonunun, bisikleti bir ağaç gövdesine yasladığım ya da kaldırım kenarına hafifçe çarptığım anlarda hiçbir iz bırakmaması da günün küçük ama tatmin edici detaylarından biriydi.

BİLEKTE KALAN KONFOR: EASYCROSS KAYIŞ

Adada geçirdiğim yaklaşık altı saat boyunca kayışın konforu, belki de en çok fark ettiğim unsurlardan biri oldu. HUAWEI EasyCross Kayış, terleme ve tuzlu deniz havasına rağmen bileğimde iz bırakmadı; sürüş sırasında kolumu çevirdiğimde kayışın uçlarının kıyafetime takılmaması küçük ama can sıkıcı bir sorunu ortadan kaldırdı. Molalarda kayışı saniyeler içinde çıkarıp deniz kenarında biraz da olsa serinlemek, geleneksel pimli tokalı kayışlarla asla bu kadar pratik olmazdı.

GÜNÜN SONU: PİL VE VERİ MUHASEBESİ

Akşam vapuruna binerken saatin pil göstergesine baktığımda, tüm gün boyunca aktif GPS takibi, sürekli ekran kontrolü ve sağlık ölçümlerine rağmen bataryanın büyük bölümünün hâlâ yerinde durduğunu gördüm. Bu, tipik kullanımda günler süren pil ömrü vaadinin havada kalan bir pazarlama cümlesi olmadığını; en azından benim yoğun bir gün deneyimimde karşılığını bulduğunu gösterdi. Telefonuma senkronize olan veriler arasında toplam mesafe, tırmanılan toplam irtifa, ortalama hız ve kalp atış hızı grafiği vardı — hepsi HUAWEI Health uygulamasında tek ekranda toplanmıştı.

SAHAYA İNERKEN AKLINIZDA OLSUN

Tırmanış planlaması ve keskin viraj uyarısı gibi özellikler, özellikle bisikletle şehir dışına çıkan ya da tanımadığı rotalarda ilerleyen kullanıcılar için pratik bir güvenlik ağı sunuyor. Sabah brifingi ve fiziksel hazırlık puanı gibi sağlık odaklı özellikler ise günü daha bilinçli planlamama yardımcı oldu.

HUAWEI WATCH GT 7 Serisi Lansman Fırsatları

Satış başlangıcı: 14 Eylül - 10:00

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör