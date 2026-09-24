Xiaomi’den dev adım: 3 günlük pil ömrü sunan REDMI Note 17 Serisi tanıtıldı

TÜRKİYE'DE REDMI NOTE DENEYİMİ 8 MİLYONU AŞTI

REDMI Note Serisi, Xiaomi'nin Türkiye pazarındaki faaliyetlerinde stratejik bir öneme sahip. Markanın paylaştığı verilere göre, bugüne kadar Türkiye'de 8 milyondan fazla REDMI Note akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Seri, global ölçekte ise 500 milyonun üzerinde sevkiyat rakamına ulaştı.

Lansmanda serinin Türkiye'deki performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Yulin Dou, elde edilen başarının tüketici beklentileriyle kurulan bağdan kaynaklandığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'de kullanıcılar; güçlü performans, dayanıklılık ve iyi bir fiyat-performans dengesi arıyor. REDMI Note tüm bu özellikleri bir araya getiriyor."

Xiaomi Orta Doğu Pazarlama Direktörü Wang Bing ise REDMI Note serisinin temelinde gelişmiş teknolojiyi daha geniş kitlelerle buluşturma fikrinin yer aldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Xiaomi REDMI Note serisinin temel felsefesi, teknolojinin güzelliklerini mümkün olduğunca çok insana ulaştırmaktır. Erişilebilir fiyat politikamız sayesinde, amiral gemisi teknolojilerini kullanıcılarımızla buluşturabiliyoruz. Bizce inovasyon, sadece yüksek fiyat segmentine hitap eden bir lüks değildir; aksine herkesin deneyimlemeyi hak ettiği bir şeydir."

NEDEN REDMI NOTE 17 SERİSİ?

REDMI Note 15 Serisi'nden REDMI Note 17 Serisi'ne geçiş sürecindeki donanımsal yenilenmeye değinen Yulin Dou, "REDMI Note ailesinde ilk kez bir Pro Max modeli sunduk. Bu model, 10.000 mAh bataryası ve geliştirilmiş REDMI Titan dayanıklılığı ile seriyi pil ömrü ve dayanıklılık açısından yeni bir seviyeye taşıdı" bilgisini paylaştı.

10.000 MAH BATARYA İLE 3 GÜNE VARAN KULLANIM ÖMRÜ

Gelişmiş silisyum-karbon pil teknolojisi ve akıllı güç yönetimiyle geliştirilen sistem, farklı kullanım senaryolarına uygun bir batarya performansı sunmayı amaçlıyor. Serinin en üst modeli olan REDMI Note 17 Pro Max 5G, yüzdelik oranı %16 silisyum içeren yapısıyla tek şarjla 3 güne kadar kullanım sağlayabiliyor. Bu model, Xiaomi'nin bir akıllı telefonda sunduğu en yüksek batarya kapasitesi olan 10.000 mAh bataryayla geliyor.

Söz konusu yüksek kapasite, 100W HyperCharge teknolojisiyle destekleniyor. 20 dakikalık şarjla bir günlük kullanım sunabilen cihaz, aynı zamanda 27W ters şarj özelliği sayesinde diğer cihazlara da güç aktarımı yapabiliyor.

Wang Bing, REDMI Note 17 Serisi'nin odaklandığı tüketici ihtiyaçlarını şu şekilde özetledi:

"REDMI Note 17 Serisi, amiral gemisi seviyesindeki dayanıklılık ve uzun kullanım deneyimini çok daha geniş bir kitleye ulaştırmasıyla öne çıkıyor. Yeni Titan Kalitesi yaklaşımımızla tüketicilerin günlük hayatlarında gerçekten ihtiyaç duyduğu konulara odaklanıyoruz: Daha dayanıklı bir cihaz, daha uzun pil ömrü, daha hızlı şarj ve daha yüksek güvenilirlik."

Serinin diğer modellerinin batarya ve şarj özellikleri ise şu şekilde açıklandı:

REDMI Note 17 Pro 5G: 8.340 mAh batarya ve 67W HyperCharge desteği,

REDMI Note 17 5G ve REDMI Note 17: 7.700 mAh batarya ve 45W turbo şarj teknolojisi.



'REDMI TİTAN' MİMARİSİ VE İLK KEZ SUNULAN SU ALTI MODU

REDMI Note 17 Pro Max 5G ve REDMI Note 17 Pro 5G modelleri, düşme, darbe, toz ve suya karşı direnç sağlamak üzere geliştirilen REDMI Titan yapısını kullanıyor. Her iki Pro modelinde de IP66 ve IP68 su koruma sertifikaları bulunuyor. Yapılan açıklamalara göre cihazlar, iki metre derinliğe eşdeğer su basıncı altında 72 saatlik dayanıklılık testlerini başarıyla tamamladı.

Bu dayanıklılık yapısı, REDMI Note serisinde bir ilki de beraberinde getiriyor. Seride ilk kez sunulan Su Altı Modu, kullanıcıların su altında fiziksel tuşlar yardımıyla fotoğraf ve video çekebilmesine olanak tanıyor.

SGS sertifikasıyla desteklenen Pro modelleri, 3 metreye kadar yükseklikten granit yüzeylere düşmelere karşı test edilirken; ekran bileşeni olarak tercih edilen Corning Gorilla Glass Victus 2, günlük kullanımda oluşabilecek düşme ve çizilmelere karşı koruma sağlıyor.

KÜRESEL VİZYON VE TÜRKİYE'NİN ÖZEL YERİ

Xiaomi'nin global ekosisteminde REDMI Note serisinin üstlendiği misyonu değerlendiren Wang Bing, serinin teknolojiyi erişilebilir kılarak küresel büyümeyi tetiklediğini belirtti.

Geçmişte Xiaomi Türkiye Pazarlama ekibine liderlik eden ve Türkiye pazarının kendisi için kişisel olarak da çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Bing, Türkiye'deki ekibin bugün de aynı büyük başarı hikayesini gururla sürdürmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

REDMI NOTE 17 SERİSİ'NE ÖZEL HEDİYELER

Xiaomi Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek REDMI Note 17 Serisi satın alımlarında, kullanıcıları seçili ürünlerden biri hediye olarak bekliyor. Kampanya kapsamında REDMI Watch 6, Xiaomi Buds 6, Xiaomi OpenWear Stereo, REDMI Buds 8 Pro, Xiaomi Smart Band 10 Pro, Xiaomi 80W Adaptif Kablosuz Şarj Standı, REDMI Headphone Neo ve REDMI Watch 6 Active hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

SATIŞ SONRASI DESTEK

REDMI Note 17 Serisi için geçerli olmak üzere, 2 yıl içinde bir ücretsiz ekran değişimi ve 5 yıl içinde bir ücretsiz batarya değişimi sunuluyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör