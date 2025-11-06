Trend
39 yaşında 4. çocuğunu kucağına almıştı! Alman oyuncu Wilma Elles nasıl formda kaldığını açıkladı: 2 şeye çok dikkat ediyor...
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı "Caroline" rolüyle adını kısa sürede geniş kitlelere duyuran Alman oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz aylarda 4. kez anne olmuştu. Kısa sürede eski formuna dönen 39 yaşındaki Elles, nasıl fit kaldığını açıkladı!
Giriş Tarihi: 06.11.2025 10:11