39 yaşında 4. çocuğunu kucağına almıştı! Alman oyuncu Wilma Elles nasıl formda kaldığını açıkladı: 2 şeye çok dikkat ediyor...

"DAHA ÇOK ŞÜKREDEMEZDİM"

Oğlunu kucağına alan Elles, yaptığı paylaşıma şu notu düşmüştü: "Leon Mirza 17.09.2025. Allah'a şükür Seni sağlam kucağımıza aldık... Her şey güzel geçti... Daha çok şükredemezdim... 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik... Leon Mirza bize emanet... Oğlum seninle kavuştuk... Bizim için en büyük nimetsin....Seni çok seviyoruz... Milat ve Melodi ve Tiaraya kardeş oldun... " Ünlü oyuncunun oğluna 'Leon Mirza' adını koyması ise takipçilerinin beğenisini kazanmıştı.