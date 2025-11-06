Trend Galeri Trend Magazin 39 yaşında 4. çocuğunu kucağına almıştı! Alman oyuncu Wilma Elles nasıl formda kaldığını açıkladı: 2 şeye çok dikkat ediyor...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı "Caroline" rolüyle adını kısa sürede geniş kitlelere duyuran Alman oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz aylarda 4. kez anne olmuştu. Kısa sürede eski formuna dönen 39 yaşındaki Elles, nasıl fit kaldığını açıkladı!

Giriş Tarihi: 06.11.2025 10:11
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı "Caroline" karakteri ile dikkatleri çeken Wilma Elles, 2022 yılında Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu evliliklerinde Milat, Melodi, Manolya Tiara adında üç çocuğu bulunan Alman oyuncu, yeniden anne olacağını açıklamıştı.

MİNİK BEBEĞİ DOĞDU!

39 yaşındaki oyuncu Instagram hesabında paylaştığı hikayeyle oğlunu dünyaya getirdiğini duyurmuştu.

"DAHA ÇOK ŞÜKREDEMEZDİM"

Oğlunu kucağına alan Elles, yaptığı paylaşıma şu notu düşmüştü: "Leon Mirza 17.09.2025. Allah'a şükür Seni sağlam kucağımıza aldık... Her şey güzel geçti... Daha çok şükredemezdim... 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik... Leon Mirza bize emanet... Oğlum seninle kavuştuk... Bizim için en büyük nimetsin....Seni çok seviyoruz... Milat ve Melodi ve Tiaraya kardeş oldun... " Ünlü oyuncunun oğluna 'Leon Mirza' adını koyması ise takipçilerinin beğenisini kazanmıştı.

Şimdilerde 4. kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan 39 yaşındaki Wilma Elles'in doğumdan kısa bir süre sonra eski formuna dönmesi herkesin dikkatini çekmişti.

Uzun yıllardır fit haliyle kameralar karşısına çıkan Elles'in formunu nasıl korduğu merak konusu oldu.

"SPOR VE SU"

Konuya dair güzel oyuncu muhabirlere yanı vererek, "Sıvı tüketiyorum. Limon suyu gibi sürekli sıvı tüketiyorum. Sanırım o etkili oluyor. Spora başladım yeni. Ve çok aktif yaşıyorum."

Peki diğer ünlü isimlerin formunu nasıl koruduğunu ve kilo verdiklerini biliyor musunuz?

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla üne kavuşan daha sonra da oyunculuk kariyerine adım atan Pelin Öztekin, uzun yıllar fazla kilolarıyla gündeme geliyordu.

Kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar da ulaşmıştı.

Ünlü oyuncu 4 yıl içinde mide küçülteme ameliyatı olarak tam 93 kilo vermişti.

Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönenen Pelin Öztekin, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.

"KİLOLUYKEN ÖZGÜVENİM DAHA YÜKSEKTİ"

Ünlü oyuncu son olarak katıldığı bir programda şaşırtan itiraflarda bulundu. Öztekin, kilolu olduğu zamanlarda özgüveninin daha yüksek olduğunu söyleyerek, "Çünkü kilolu halimin kaybedecek hiçbir şeyi yok, her şeyi kabullenmiş. Şimdi ben her şeyi biliyorum. Güzelleştiğimi biliyorum. İnsanların bakışının değiştiğini biliyorum.

Bir sürü nedenler çıktı. Nedenler çıkınca senin seçimlerin değişmeye başladı. Eskiden herkese kucak açan Pelin bir anda; "Yoo sen hayatımda olmasan da olur", "Sen gelebilirsin", "Sen gidebilirsin" oldum. Kiloluyken daha çapkındım" ifadelerini kullandı.

Kilo verdikten sonra daha seçici olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "O zamanlar, 'İşte ne kaybedeceğim', 'Olursa olur, olmazsa olmaz' derdim. Hep de uzun ilişkilerim vardı. Mesela 3 - 4 yıl sürerdi. 1.5 yıllık ilişkiye flört diyordum. Şimdi 6'ncı ayı gördüm, uzun ilişkim vardı diyorum" dedi.

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimler!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün...

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu.

Kilolu halleri ile tanınan Ferah Zeydan'ın son halini görenler inanamadı.

Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.

Geçmişte Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan ilgi odağı oldu.

İNCECİK KALDI

Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu.

"O ÇİRKİN KIZLAR ÜSTÜME BASA BASA, BENİ EZİP GEÇİP GİTTİ"

Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" demişti.

"KİLOLARIM HAYATIMDAN 15 YILI ALDI"

Yıllar sonra ortaya çıkan Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Gözalan, "Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm" demişti.

Baskül Ailesi'ndeki Fidan rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Gamze Gözalan, yıllar sonraki değişimiyle sosyal medyaya damga vurdu.