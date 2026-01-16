Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın En Güvensiz 10 Şehri Listesi: Güneş Battıktan Sonra Adım Atmak Bile Cesaret İstiyor!

Dünyanın En Güvensiz 10 Şehri Listesi: Güneş Battıktan Sonra Adım Atmak Bile Cesaret İstiyor!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri listesi güncellendi! Dünya genelinde suç oranlarının tavan yaptığı listede öyle şehirler var ki, sadece orada bulunmak bile büyük bir cesaret örneği. İşte 2025 yılına ilişkin en son veriler ışığında dünyanın en güvensiz şehirleri.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:45 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 10:46
Statista'nın son raporu, dünyanın güvenlik açısından sınıfta kalan merkezlerini gözler önüne serdi. Şehirlerin suç endekslerine odaklanan çalışmada iki bölge öne çıkıyor. İşte 2025 yılında elde edilen dünyanın en tehlikeli şehirleri verilerine göre en tekinsiz rotalar;

Suç Oranı En Yüksek Şehirler Belli Oldu

Statista Araştırma Departmanı'nın Kasım 2025 verileri, küresel güvenlik haritasındaki değişimleri gözler önüne serdi.

Daha önce en tehlikeli şehirler sıralaması belirlenirken cinayet oranları referans alınıyordu; ancak 2025'ten itibaren sıralama suç oranına göre yapılmaktadır.

Savaş bölgeleri hariç tutularak yapılan güncel araştırmaya göre, dünyanın en yüksek suç oranına sahip 10 şehrinden 5'i aynı ülkede bulunuyor.

İşte En Güvensiz Şehirler

Şehirler ve suç oranları (100 bin kişi başına) listeli şekilde şöyle:

10. Salvador, Brezilya: 76,7

9. Memphis, Tennessee, ABD: 77,4

8. Port Elizabeth, Güney Afrika: 78,1

7. San Pedro Sula, Honduras: 79,7

6. Durban, Güney Afrika: 80,6

5. Johannesburg, Güney Afrika: 80,8

4. Port Moresby, Papua Yeni Gine: 81,2

3. Caracas, Venezuela: 81,5

2. Pretoria, Güney Afrika: 81,8

1. Pietermaritzburg, Güney Afrika: 82

2025 yılı verilerine göre dünyanın en tehlikeli şehri unvanı, 100.000 nüfus başına düşen 82 suç oranıyla Güney Afrika'nın Pietermaritzburg şehri oldu.

Listenin ilk 10 basamağının yarısını Güney Afrika şehirleri doldurmuş durumda.

Güney Afrika Şehirleri Suç Kıskacında!

Bu durumun temelinde yatan sebepler ise oldukça derin:

Ekonomik Uçurum: Ülkedeki aşırı gelir eşitsizliği suçun ana motivasyonu olarak görülüyor.

Enerji Krizi: Kronikleşen elektrik kesintileri hem ekonomiyi felç ediyor hem de güvenlik zafiyeti yaratıyor.

İşsizlik ve Yoksulluk: Ekonomik istikrarsızlık, özellikle genç nüfusu suç şebekelerine iten en büyük faktör.

Latin Amerika Cinayet Oranlarında Lider

Genel suç oranlarında Güney Afrika öne çıksa da, konu cinayet oranlarına geldiğinde ibre Latin Amerika'ya dönüyor. Bölgedeki şiddet sarmalının ana nedenleri şöyle sıralanıyor:

-Sınır tanımayan uyuşturucu ticareti.
-Kontrol edilemeyen silah kaçakçılığı.
-Bölgeleri ele geçirmeye çalışan çete savaşları.

Öne Çıkan İstatistikler

Zirvedeki Şehir: Pietermaritzburg (82/100.000 suç oranı)

Kritik Veri: İlk 10 şehrin %50'si Güney Afrika'da.

Not: Bu araştırma savaş ve sıcak çatışma bölgelerini içermemektedir.