Çiftlikte hayat oh ne rahat

BUGÜN NELER OLDU

En son ne zaman yeşille iç içe, doğayla baş başa bir tatil yaptınız? Salatanız tarladan toplanan yeşilliklerle hazırlandı mı yakın zamanlarda? Şömine başında kitap okuyup, müzik dinleyip organik yemeklerle beslendiniz mi bu aralar?Hızlı teknoloji döneminde her şeyi çarçabuk tüketirken bir es verme fırsatı sunan doğal çiftlik otellerine rağbet artmaya başladı. Kendini, ruhunu, bedenini sevenler yeşillikler içinde doğayla birkaç gün geçirmek için aylar öncesinden rezervasyon yaptırıp bu çiftlik otellerin yolunu tutuyor. Çiftliği yoksa bile birkaç gün başkasınınkine misafir olup deşarj oluyor.Dünyada sayıları pek çok bu tarz otellerin. İtalya'da, İspanya'da, ABD'de, Kanada'da... Pek çok yerde karşımıza çıkıyorlar.Oralara kadar yolculuk etmek şart da değil. Aslında Toscana'ya bu bahaneyle gitmek ayrı bir keyif olabilirdi. Yine de biz kendi topraklarımızdakilere bir göz atalım.Silivri'de, hemen yanı başımızda zamanın çok yavaş aktığı bir çiftlik Grandma's Wonderland. Silivri'nin Akören köyüne giden yol üstündeki çiftlikte konakladığınızda size tavuk, horoz, ördek, kaz ve sülünden oluşan geniş bir kanatlı ailesi eşlik ediyor.Akbayır Ailesi'nin binbir emekle oluşturdukları bu taş bina ve 40 bin metrekareye yayılan arazide onlarca çiçek ve bitki çeşidine rastlıyorsunuz.Rezervasyonla günübirlik de misafir kabul ediyorlar. Ama konaklamak isterseniz yedi farklı odası var. Hepsi farklı dekore edilmiş. Kiminde cibinlikli yatak var kiminin banyosunda özel hamamı. Ben hamamlı ve şömineli odamı çok sevdim. Zaten dekorasyonda kullanılan tüm eşyalar dikkat çekici. Fransa'dan, antika pazarlarından tek tek özenle seçmiş sahipleri.İstanbul'dan iki saat uzaklıkta yemyeşil bir vadiye düşüyor bu kez yolumuz... İstikamet Istranca Dağları'nın altında uzanan vadi. Ama otele varınca insan tüm yorgunluğunu unutuyor. Yemyeşil vadide 200 hektarlık bir arazide üzüm bağları, meyve bahçeleri, bostanlar, meşe koruları bulunan bir gastronomi merkezi burası. Adı da Bakucha Vineyard Hotel.Odaların hepsi yemyeşil vadiye bakıyor. Toplam 26 süit bulunuyor. Bahçede yüzme havuzu var. Spa'sında ise masaj ve hamam keyfi. Piknik yapmak isterseniz tarladan sepete en taze yemekler dolduruluyor. Yol boyunca mevsimine göre üzüm, kiraz, armut, yaban kekiği, kuşburnu, kuzukulağı toplayabilirsiniz. Kırklareli'ne özel yemekler hazırlanıyor mutfağında da.Milas'taki Ayşe Deliismail Çiftliği'nin sloganı: "Günlük yaşam delirttiyse kaçış buraya..." Bu çiftliğe ulaşmak için de uzun patika yollardan çıkmak gerekiyor. Ama tepeye ulaştığınızda karşılaştığınız manzara tüm bu zahmete değiyor. Burada kediler, köpekler, keçiler, eşekler dostunuz oluyor.Gündüzleri bol bol yürüyüş yapıp, ot, mantar, zeytin toplayabilirsiniz. Çiftliğin etrafı zeytin ağaçlarıyla sarmalanmış. Sahipleri Durmay Ailesi doğal tarım yapıyor, mevsimlik sebze ve meyvelerini yetiştiriyorlar.İki katlı, dört odalı çiftlikte haftasonları konaklanabiliyor. Bu arada çiftlikte yetişen hiçbir hayvan eti için kesilmiyorBu sefer Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, Istranca Ormanları'nın içerisinde 300 yıl önce kurulmuş ve 2011 yılında yeniden hayata geçirilmiş organik tarım yapılan Palivor Çiftliği'ne konuk oluyoruz. Hani şu organik ürünleri marketlerde satılan çiftlik... Palivor Çiftliği toplam 140 dönüm arazi üzerine kurulu 10 müstakil konuttan oluşuyor.Evlerde iki ya da üç oda, mutfak, salon ve teras bulunuyor. Etrafta gezilecek pek çok yer var. Rezve Deresi gezisi, Longoz Ormanları gezisi, Dupnisia Mağaraları turuna katılabilirsiniz. Çiftlikte pişen lezzetli yemekleri ancak bu şekilde eritebilirsiniz. Konaklarken size özel yemekler hazırlanıyor ya da barbekü yakılıyor.Toksöz Ailesi'nin Çanakkale, Eceabat'ta kurdukları Hotel Caeli'ye gidiyoruz. Ailenin ince zevkini yansıtan otelin girişinde sizi Seçkin Pirim heykeli karşılıyor. İçeride ise farklı sanatçılara ait onlarca önemli iş var.Mutfakta kullanılan ürünlerin tamamına yakını kendi bahçelerinde üretiliyor. Çanakkale Boğaz'ından tutulan balıklar, bebek ahtapotlar da cabası... Bostandan kendi malzemenizi de toplayabiliyorsunuz.