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ın tembelliğinden kurtulun!...İşte Osmanlı izlerini taşıyan

Yaza girmeden önce kendinizi küçük bir tatille yenilemeye ne dersiniz? Sizi pratik ve keyifli bir rotaya; yerel dilde beyaz şehir anlamına gelen ’a davet ediyoruz

İDİL DEMİREL
İDİL DEMİREL Turizm Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 14:49
Kışın tembelliğinden kurtulun!...İşte Osmanlı izlerini taşıyan Belgrad

Bahar tüm güzelliğiyle kapımızdayken küçük bir tatille ın tembelliğinden kurtulmaya ne dersiniz? En azından ben bu fikre geçen haftasonu "Evet" dedim. Dört gazeteci arkadaşımla geçtiğimiz hafta sonu Mama Shelter e'ın davetlisi olarak 'ın başkentindeydik. Belgrad kısa bir tatil için her zaman güzel bir rota. Özellikle de Türkiye'den gidecekler için. Bunda vize derdinin olmaması, uçuş mesafesinin kısalığı ve Osmanlı izleri taşıyan kültürü çok etkili. Ve geçtiğimiz haftasonumuzu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geçirdik.

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Kışın tembelliğinden kurtulun!...İşte Osmanlı izlerini taşıyan Belgrad
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