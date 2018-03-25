Kışın tembelliğinden kurtulun!...İşte Osmanlı izlerini taşıyan Belgrad

Bahar tüm güzelliğiyle kapımızdayken küçük bir tatille kışın tembelliğinden kurtulmaya ne dersiniz? En azından ben bu fikre geçen haftasonu "Evet" dedim. Dört gazeteci arkadaşımla geçtiğimiz hafta sonu Mama Shelter Belgrade'ın davetlisi olarak Sırbistan'ın başkentindeydik. Belgrad kısa bir tatil için her zaman güzel bir rota. Özellikle de Türkiye'den gidecekler için. Bunda vize derdinin olmaması, uçuş mesafesinin kısalığı ve Osmanlı izleri taşıyan kültürü çok etkili. Ve geçtiğimiz haftasonumuzu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geçirdik.