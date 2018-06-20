Dünyanın gözdesi Paris!

LOUVRE MÜZESİ

Dünyanın en fazla sayıda eser barındıran, en büyük yüzölçümüne sahip ve en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre'da, varlığı müzeyle özdeşleşen Mona Lisa'yı, Milo Venüsü'nü ve heybetli Marly Atları'nı gördükten sonra Türk-İslam eserlerinden müteşekkil 20 bin parçalık koleksiyonu da görülecekler listenize eklemelisiniz.

NOTRE DAME KATEDRALİ

Victor Hugo'nun romanı "Notre Dame'ın Kamburu"yla bilinen Notre Dame Katedrali, başta Paris olmak üzere Fransa'nın en önemli dini yapısı. Gotik mimarinin önemli eserlerinden olan katedral, Paris'in en çok ziyaret edilen noktası. Ayrıca Hz. İsa'nın gerildiğine inanılan çarmıhın bir parçası, çarmıha gerilirken kullanılan çivi ve çile çekmesi için başına takılan dikenli tel de bu katedralde bulunuyor.

PARIS DISNEYLAND

Şehir merkezinden 32 kilometre uzaklıkta yer alan Paris Disneyland, açıldığı 1992 yılından bu yana her yıl yaklaşık 15 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Ailenizle seyahat ediyorsanız ya da sadece içinizdeki çocuğu şımartmaksa niyetiniz, en doğru adres burası.

ŞANZELİZE BULVARI

Şüphesiz dünyanın en ünlü bulvarlarından biridir Şanzelize; orijinal adıyla Avenue des Champs-Élysées. Bulvara güzellik katan sokak lambaları 1838 yılında mimar Jacques Hittorf tarafından tasarlandı. Zafer Takı'ndan (Arc de Triomphe) Concorde Meydanı'na kadar devam eden bulvarın her iki yanında dünyaca ünlü markaların mağazaları bulunuyor.

VERSAY SARAYI

Paris'in 20 km dışında bulunan Versay Sarayı'nın yapımına 1661'de başlanmış. Saray zamanla yeni yapıların eklenmesiyle farklı mimari anlayışların görülebileceği bir açık hava galerisine dönüşmüş. Geniş bir alana yayılan yapı, günümüzde müze olarak kullanılıyor. Bahçe peyzajı, mimari özellikleri, tarihi antlaşmaların imzalandığı Aynalar Galerisi ve Şapel kısımlarıyla Versay Sarayı, Avrupa'nın en önemli yapılarından biridir.

EYFEL KULESİ

Paris'in en önemli simgesi olan Eyfel Kulesi, her yıl 6 milyon turisti kendine çekiyor. 1889 yılında Paris'te gerçekleştirilen Dünya Fuarı kapsamında Fransız Devrimi'nin 100. yılını kutlamak için inşa edilen kuleyi, o günden bu yana 200 milyon kişi ziyaret etti. 10 bin ton ağırlığında ve 324 metre uzunluğundaki Eyfel Kulesi, şehrin her yerinden görülebiliyor.

https://www.skylife.com/tr/destinasyon/olmazsa-olmaz/paris

Fırsatlar Türk Hava Yolları, Güney Avrupa'ya özel düzenlediği kampanya ile gidiş-dönüş 119 USD'den başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. 01 Ekim 2018-31 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen seferlerin biletlemeleri 19 Haziran 2018-04 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

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