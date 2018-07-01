Bulgar kasabası bize göz kırpıyor

Son yıllarda Bulgaristan
'ın Karadeniz
kıyısı Burgaz'da büyük bir turizm
gelişmesi olduğu bilgileri kulağıma geliyordu. Özellikle Burgaz Havalimanı'na sadece 30 dakika uzaklıktaki Sveti Vlas
'ı çok merak ediyordum. Bu şirin belde, arabayla İstanbul'dan sadece dört saat uzaklıkta...
Bulgaristan'ın bilhassa Sveti Vlas'ın son yıllarda nasıl sıçrama yaptığına şahit oldum. Yılların turizmcisi olarak bu derece şaşırtıcı bir tecrübe yaşayacağımı hiç beklemiyordum.
Sveti Vlas bölgesinde 30 bin yatak kapasitesine ulaşılmış. Doğru bir sistemle otellerde konaklamalar sağlanıp oda-kahvaltı opsiyonu sunulmasıyla misafirlerin konforu öngörülüyor. Sahili ve kıyı kesimini merak ederek ilk olarak oraya doğru yöneliyoruz. 8 KİLOMETRELİK ALTIN KUM
Burgaz'a uzanan sahil şeridi gözleri kamaştırıyor. Sahildeki kumsala Golden Beach (Altın Kum) demişler. Kumsala ayak basınca bu ismin ne kadar doğru olduğunu anlıyorum. Bu kıyı şeridinde plajlara girmek tamamen halka açık ve ücretsiz. Şezlong veya şemsiye almak isterseniz 8 Leva (22 TL ) ödemeniz gerekiyor. 8 kilometre uzunluktaki plaj, arkasında dağlar olduğu için kuzey rüzgarlarını almıyor.
Mantıklı fiyatlar, kaliteli mutfak ve servis bilhassa Bulgar personelin sıcakkanlı, güler yüzlü yaklaşımı bu bölgenin turizm ve birçok dalda ileri gitmesini sağlayacak gibi görünüyor. Sahilde irili ufaklı kafeler ve restoranlar var. DENİZ MAHSULLERİ ÖN PLANDA
Otellerin önünde geniş yürüyüş ve bisiklet yolu dikkatimi çekiyor. Turistler için yemeğin ve gece hayatı eğlencesinin ilk durağı ise Sveti Vlas ve de Sunny Beach'in içinde bulunan tesisler. Tabii restoranlarda deniz mahsulleri ön planda. Restoranlardan Gloria Mar
, deniz ürünleriyle meşhur. Burada yediğimiz denizden daha yeni çıkmış kalkan balığı harikaydı. Bulgarların uluslararası ödüllü aşçısı Nikolai Nikolov'ın Gloria Mar'daki nefis yemekleri için ne tabir kullanılır bilemiyorum; anlatılmaz, yaşanır.
İlginçtir ki bu bölgede İtalyan ve İspanyol restoranları da oldukça popüler. İtalyan Incanto'da yediğim pizza enfesti. D-Tapas adındaki restoranda ise İspanyolların milli yemeği paella'yı orijinal pirinçle değil arpa şehriyeyle yapıyorlar; yemeğe doyamadık. Vejeteryanların tercihi Rose ise lezzetli yemeklerinin dışında dekorasyonuyla da mutlaka gidilmesi gereken bir mekân.
Pek tabii bu güzel belde de tanıdık yüzlere de rastlıyorum. Yılların turizmcisi ve yakın dostum Erdoğan Akgün de Sveti Vlas'taydı. Akgün, burada çok güzel bir turistik merkez açmış. Tesisin önünde ise minik ve o kadar da güzel bir yat limanı var. Marina, irili ufaklı otel ve kafeler ile donatılmış. Dinevi Group'un sahipleri iki kardeş müthiş bir vizyonla bu bölgeyi kalkındırmış. Açıkçası ben bölgeyi bu haliyle biraz Mallorca'ya da benzettim.
Sveti Vlas'ta marinanın içinde 5 yıldızlı Butik Palesa Oteli hem konumu, hem de servisiyle beni çok memnun etti. Uluslararası otel zincirleri daha Sveti Vlas'ta yerlerini almamışlar ama İspanyolların meşhur otel zinciri RIU Oteli'ni çok beğendim. Buranın fiyatı kişi başı günlük 300 euro. Çeşitli kategoride otellerde 30-50 euro arası yer bulmanız da mümkün.
Fiyatların makul olduğu bu turistik bölgeyi ilk keşfedenler Ruslar olmuş. Ryan Air da başta İngiltere'den olmak üzere binlerce turisti getiriyor.
THY'nin en kısa zamanda Burgaz hattını açacağını tahmin ediyorum. Biz özel uçakla 25 dakikada gittik. Dönüşte merakımdan arabayla dönmeyi tercih ettim. Çok rahat bir yolculukla İstanbul'a dört saatte geldik.
Tatil severlere harika sahilli ile kuzey ormanlarından gelen oksijen havasını, güler yüzlü insanları, nefis lezzetleri tatmak için keyifli bir adres olan Sveti Vlas'ı şiddetle tavsiye ediyorum. EĞLENCE MEKâNLARI HAYLİ İDDİALI
Sveti Vlas'ın eğlence mekânları da bir hayli iddialı. Candor, Amigo ve Perty Crew sabaha kadar turistlere hizmet veren başlıca eğlence mekânları. Burada fiyatlar da oldukça makul.
Aynı zamanda marinanın içinde dünyaca ünlü birçok markanın yer aldığı mağazalar da dikkatimi çekti. Bu yerlere ek olarak daha ekonomik Bulgar tekstil ürünlerinin satıldığı mağazaların ve hediyelik eşya dükkanlarının olduğunu söylemekte de fayda var, tercihinize kalmış.