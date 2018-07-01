Dinozorlar geri döndü

Jurassic dünyasına giriş
JURASSIC SAHİLİ, İNGİLTERE: Jurassic Sahili
, İngiltere
'nin Dorset eyaletinin doğu kıyısında 95 mil boyunca uzanıyor. Bölgedeki tortul tabakalar 185 milyon yıllık hikayeleri saklıyor. Exmouth Konseyi şehir genelinde bir dinozor koleksiyonunu ise yeni halka açtı. Müzede Etches Koleksiyonu adı verilen Jurassic Sahili'nin fosillerinin çığır açan bir koleksiyonu sergileniyor. Müze çoğunlukla, yerel koleksiyoner Steve Etches tarafından bulunan fosillere ev sahipliği yapıyor. Fosil besin zinciri kalıntıları
MESSEL FOSİL ÇUKURU, ALMANYA:
Frankfurt yakınlarındaki Odenwald'da bulunan Messel Fosil Çukuru, Eosen dönemine ait. Bir zamanlar tropik ormanlarla çevrili volkanik bir göl olan buradaki petrol şamandırası, UNESCO dünya mirası alanı olarak nitelenen tarih öncesi hazineleri ortaya çıkarmış. 2010'da çukurun kenarında bir ziyaretçi bilgilendirme merkezi açıldı ve bölgenin en ilgi çekici kalıntı koleksiyonuna ev sahipliği yaptı. Bulunan parçaların en popülerlerinden biri, bir alışveriş çantasına sığacak kadar küçük boydaki Eurohippus adlı bir atın kalıntıları.
Gerçek dinozor ölçüleri
VALLCEBRE, İSPANYA:
Barselona yakınlarındaki Vallcebre köyünde 2016'da yapılan jeolojik bir araştırmada, 66 milyon yıl önce çamurda kalan bir dinozorun oluşturduğu iz bulundu. Bilim insanları yakınlardaki ayak izlerini takip ederek fosilin büyük bir otobur olan Sauropod'a ait olduğunu keşfetti.
165 milyon yıl önceden ayak izleri
SKYE ADASI, İSKOÇYA:
Skye Adası'ndaki Staffin Plajı'na geldiğinizde 165 milyon yıl önce küçük dinozorlar tarafından bırakılan ayak izlerinin üzerinde yürüyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bölgede Staffin Müzesi bulunuyor, müze içerisinde ayak izlerinin yanı sıra dinozor kemikleri ve bölgelerden gelen fosiller de sergileniyor. 2015 yılında Duntulm Kalesi'nin güneyinde daha çok fosilleşmiş dinozor ayak izleri bulunmuş, bu izler oluşan gelgitlerle görülebiliyor. Kısacası izler sizi çağırıyor...