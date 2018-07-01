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Dinozorlar geri döndü Eğer nereye bakacağınızı biliyorsanız dinozorları bulmak artık çok kolay. Dünyanın farklı ülkelerinden derlenmiş tema parklara, dinozorların ayak izlerine ve fosillere bir göz atın...