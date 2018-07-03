İtalya vizesi nasıl alınır?

İtalyaya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşların bilmesi gerekenleren biri İtalya bir Schengen Bölgesi üyesidir. Schengen vizesi olan ülkelere seyahat edecek olan kişiler, seyahatlerini Schengen vizesi başvurusu yaptıkları ülkeden başlatmak şartıyla, Schengen üyesi diğer ülkelere de aynı vize ile seyahat edebilmektedir

İTALYA VİZESİ NASIL ALINIR ?

İtalya Devleti'ne seyahat etmek isteyen Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları ülkeye giriş yapmak için İtalya Konsolosluğu'na İtalya vizesi başvurusunda bulunmaları zorunludur. Pasaportlarında çok girişli ve geçerlilik süresi devam eden Schengen vizesi bulunan kişiler, bu vize ile ilk Schengen ülke giriş şartını yerine getirmeleri sebebiyle, İtalya seyahatlerini de bu vize ile gerçekleştirebilirler.

Hususi (Yeşil) Pasaport, Hizmet (Gri) Pasaportu ve Diplomatik (Siyah ve Kırmızı) Pasaport sahibi olan kişiler 180 günlük zaman diliminde 90 günü aşmayan İtalya seyahatlerinde İtalya vizesi başvurusundan muaf tutulmaktadırlar.

Uzun süreli (çalışma, oturum vb.) amaçlarla İtalya'ya seyahat etmek isteyen tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşları İtalya vizesi başvurusunda bulunmakla mükelleftirler. Uzun süreli İtalya vize başvuruları doğrudan İtalya Konsolosluğuna ya da İtalya Büyükelçiliği'ne yapılmaktadır.

Kısa süreli İtalya vize başvuruları konsolosluğa doğrudan yapılamamaktadır. Bu yüzden İtalya'ya kısa süreli seyahat etmek isteyen kişiler vize başvurularını İtalya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlara ya da Turizm/Seyahat Acentelerine yapmalıdır.

İTALYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İtalya vizesi başvurularında öncelikle dikkat edilmesi gereken evrak İtalya vize başvuru formudur. İtalya vizesi için başvuru yapacak kişiler vize başvuru formunu İtalyanca ve Türkçe olarak, büyük harflerle ve eksiksiz doldurmalıdır. İtalya vizesi için başvuruda bulunan kişiler, İtalya Konsolosluğu'na, planladıkları İtalya seyahati ile ilgili olarak seyahatin amacını, seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını ve vize başvurusunda bulunan kişinin Türkiye'ye geri dönme yönündeki motivasyonunu gösterir evraklar ibraz etmelidir. İtalya vize başvuru formu ile diğer evraklarda yer alan bilgilerin birbirini destekler nitelikte, doğru ve tam olması vize başvurusunun olumlu sonuçlanması açısından önemlidir. Seyahatinizin niteliğine uygun vize türüne göre evraklar da değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle İtalya Turistik, Vize, İtalya Ticari Vize, İtalya Aile Ziyareti Vizesi sayfalarımızda bu vize kategorilerinin gerektirdiği evrak listesine ulaşabilirsiniz. İtalya Vize Başvuru Formunu aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.

İTALYA VİZE ÜCRETİ

İtalya vize ücreti ve vize harç bedeli kişinin seyahat amacına ve vizenin kategorisine göre değişiklik gösterebilir. Vize harç bedelinin yatırıldığını gösteren dekontun başvuru evrakları arasında bulunması gerekmektedir.