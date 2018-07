Temmuz ayında gidilecek tatil yerleri

Temmuz ayında dünya'da ve Türkiye'de bir çok seçenek mevcut. İsterseniz Temmuz tam ortasında Ege'nin ve Akdeniz'in muhteşem güzellikleriyle kendinizden geçin ya da Baltık ülkelerine bir yolculuk gerçekleştirin. Dünya'da ve Türkiye'de gezilecek tatil rotaları...

Temmuz ayında dünyada gidilecek tatil yerleri;

1- DANİMARKA

Danimarka dünyanın en yeşil ülkelerinden biri konumundadır. Aynı zamnad adünyanın en popüler pyuncak markalarından biri olan Legoland ile ünlüdür. Legoland temalı Billund parkın görülmeye eğer parklardan biridir. Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kadar kayak yapabilir ve Aarhus'ta bulunan Danimarka köpekbalığı merkezinde tropikal köpekbalıkları ile dalış yapabilirsiniz.

2-NORVEÇ

Norveç kuzey ışıkları, film ve müzik festivalleriyle her dönem ziyaret edilen bir ülke konumundadır.Norveç'in özellikle yılın bazı aylarında gündüzleri yok. Uzun geceler yaşanıyor. Bu durum vücut saatinde önemli bir rol oynamasına rağmen, bu olay tam olarak olağanüstü. Gece yarısı güneşini ve sonsuz geceleri Norveç'te olduğu başka ülkelerde de deneyimleyebilir siniz.Fakat Norveç, Kuzey Kutup Dairesi'ne en yakın ülkelerden biri olmasından dolayı görülmesi gereken başka bir tecrübeye ev sahipliği yapmaktadır: Kuzey Işıkları. Kuzey Cape ve Tromsø, her ikisini de yaşamak için mükemmel yerlerdir.

3-POLONYA

Yaz aylarında kuzey şehirleri çok canlı, plajları da kalabalık. Polonya'da da denize girdim demek isterseniz Debki, Sopot, Hel, Gydnia gibi tatil yerleri birbirine çok yakın, dilediğiniz plajda mola verin. Ne de olsa bütün plajlar halka açık. Gdansk ise tarihi sokakları ve kendine özgü mimarisiyle kültürel açlığınızı doyurmak için birebir. Altın su "goldwasser" Gdansk'a uğrayan turistlerin mutlaka denemesi gereken bir tat.

Wroclaw'daki en eğlenceli aktivitelerden biri kentin her köşesine yayılmış 300 kadar minik cüce heykelinin izini takip etmek. Hiç beklemediğiniz yerlerden her biri ayrı anlama sahip cüceler fırlıyor. Tabi cücelerin peşine takılıp şehrin rengarenk binalarını es geçmeyin, özellikle ana meydandakiler tam fotoğraflık.Gdansk-Varşova yolundaki Torun hem tarihi şehir merkeziyle hem de ünü dünyaya yayılmış zencefilli kurabiyeleriyle birkaç saatliğine mola vermek için ideal. Bir kutu da ülkeye getirmelik paket yaptırın derim, her yerde bulamayabilirsiniz.

Temmuz ayında Türkiye'de gidilecek tatil yerleri;

1-ANTALYA

Akdeniz'in incisi olarak bilinen Antalya, yaz aylarının tatil için vazgeçilmez mekânları arasında yer almaktadır. Antalya'da tatil yapmayı tercih eden kişiler genellikle deniz, kum ve güneş için burayı tercih etseler de Antalya'da gezilip görülmesi gereken, tatilinizi en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz çok sayıda yer bulunmaktadır.

2-İZMİR

Türkiye'nin 3. büyük şehri olan İzmir, temmuz ayında gezilecek yerler bakımından birçok alternatif barındırmaktadır. İzmir, tarihi ve doğal güzellikleri, masmavi denizi ve plajları ile yıl içerisinde birçok yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Nebiler şelalesi ve çeşme ılıcaları görmeniz gerekn yerlr arasında.

3-MERSİN

Doğu Akdeniz'de yer alan en büyük şehirlerden biri olan Mersin; tarihi, kültürel ve doğal güzellikler bakımından birçok şey barındırmaktadır. Bir zamanlar Akdeniz'in en gözde tatil yerleri arasında yer alan Mersin'de gezilip görülecek yerler arasında Tarsus Şelalesi, Cennet-Cehennem Çökükleri ve Yedi Uyurlar mağarası yer almaktadır.

4- RİZE

Karadeniz'in en gözde illeri arasında yer alan Rize, yemyeşil ormanları, temiz havalı yaylaları bakımından yıl içerisinde çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. Rize'deki en eski köprü olan Şenyuva köprüsü adeta bir sanat eseridir.Rize'ye 68 km uzaklıkta olan Kaçkar Dağları, aynı zamanda milli park. Park içerisinde yapılabilecek birçok aktivite bulunuyor.amlıhemşin ilçesinde yer alan ve Rize denilince akla ilk gelen yerlerden biri olan Ayder Yaylası, yazın sıcağından kaçmak için tercih edilebilir.