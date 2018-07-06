Muğla'da tatil yapılacak muhteşem yerler...

Rotanız Ege'ye düşerse Türkiye'nin en masalsı şehirlerinden biri olan Muğla'yı. ziyaret etmeyi unutmayın.

İşte yeşilin ve mavinin her tonu Muğla...

BODRUM

Tatil denince akla gelen ilk yerlerdendir Bodrum. Her yaştan gezginin keyifle tatil yapabileceği bir yer olan Bodrum doğal güzellikleri, tarihi varlıkları ve uzun yaz sezonu ile her yıl hem yurt içinden hem de yurt dışından onbinlerce tatilciyi ağırlıyor. Bodrum Yarımadası'nda gezilecek yerler arasında eşsiz güzellikteki koylar, antik kentler, müzeler ve Bitez, Gümüşlük,Turgutreis, Yalıkavak, Akyarlar, Karaincir gibi Bodrum'un hepsi birbirinden güzel tatil beldeleri yer alıyor.

MARMARİS

Muğla'nın bir diğer tatil merkezi de Marmaris. Ülkemizde en çok turist alan bölgelerden biri olan Marmaris'te gezilecek pek çok yer var. Dilerseniz Marmaris Merkez'deki eğlenceli ve hareketli hayatı keşfedebilir, dilerseniz Marmaris'in birbirinden huzurlu ve doğa ile iç içe olan koylarında ve beldelerinde sakin bir tatil yapabilirsiniz. Bozburun, Selimiye, Söğüt, Turunç, Çiftlik, Kumlubük, Kızkumu veSedir Adası, Muğla Marmaris'e yolu düşenlerin gezmesini önerdiğimiz yerler arasında.

FETHİYE

Muğla denince akla ilk gelen yerlerden bir diğeri de yamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmez adresi Fethiye. Muğla gezilecek yerler listemizin en keyifli duraklarından biri olan Fethiye özellikle yaz aylarında en çok tercih edilen tatil bölgesi. Ölüdeniz, Tlos Saklıkent, Fethiye Hisarönü, Çalış, Kabak Koyu ve Kelebekler Vadisi Muğla Fethiye'de mutlaka görmenizi tavsiye ettiğimiz yerlerden.

AKYAKA GÖKOVA

Mavi tur rotalarının en sevilen duraklarından olan Akyaka Gökova, Muğla'nın bir diğer gezilecek yeri. Şayet aradığınız şey doğa ile iç içe, gürültü ve kalabalıktan uzak bir gezi yapmaksa Akyaka sizin için doğru adres. Ula ilçesine bağlı olan Akyaka Gökova'da mavi ile yeşilin muhteşem dansına tanık olmak için Muğla'da gezilecek yerler listenize burayı mutlaka ekleyin.