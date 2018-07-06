Balkan turu için vize gerekiyor mu? İşte birbirinden güzel balkan ülkeleri...

Sırbistan'ın zarif başkenti Belgrad'dan, yaralarını sarmış Saraybosna'ya, Karadağ'ın dünyada en göz alıcı 10 yerden birisi olarak seçilen Sveti Stefan'ı, Makedonya'nın, Manastır, Ohri ve Üsküp'ü derken Balkanlar gezip görülecek birçok güzelliğe sahip. Balkanlarda tarihe tanıklık ederken vizesiz gezmenin keyfini yaşacaksınız.

1.MAKEDONYA

Balkanların ortasındaki bu şirin ülke, olağanüstü yeşil doğası, geleneksel lezzetleri ve sıcakkanlı insanlarıyla her mevsim ziyaret edebilecek bir ülke. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşu. Ülkemizden vizesiz gidilebilen balkan ülkeleri arasında en çok tercih edileni. Başkent Üsküp, tarihi ve kültürel özellikleri ile yabancılık hissetmediğimiz bir şehir. Balkanlar'ın en güzel şehirlerinden Ohrid ise Makedonya'nın gözbebeği, küçük, şirin, huzurlu ve yeşil. Ohrid'in hemen yanıbaşındaki Struga ise şairler şiirler kenti olarak anılıyor.

2.SIRBİSTAN

Avrupa'nın en eski şehirlerinden Sırbistan'ın başkent Belgrad ise Tuna ile Sava nehirlerinin birleştiği yerde kurulmuş enerjisi yüksek bir kent. Tipik bir Avrupa şehri olan Belgrad, diğer bölgesel rakipleri Zagreb, Sofya, Ljubljana, Saraybosna, Bükreş gibi diğer Balkan şehirlerinin kendisine gıpta ile baktığı bir başkent aynı zamanda.

Başkent Belgrad bahar ve yaz aylarında bitmek bilmeyen sokak hayatına sahip bir şehir. Bar ve kulüplerinin sonu sanki yokmuş gibi hissettirdiği gece hayatı çok canlı. Novi Sad şehri ise Belgrad'dan günübirlik gidilebilecek sevimli bir şehir. Ortaçağa ait Ortodoks manastırlarını ve şahane doğayı görmek isteyenler de Fruska Gora Milli Parkı'na buradan gidebilir.

3.BOSNA HERSEK

Hepimizin yüreğine hüzünlü bir dokunuş yapan Bosna Hersek küllerinden yeniden doğan bir ülke. Geçmişin kötü günlerini silip tarihi ve kültürel eserleriyle yeniden şahlanmaya hazırlanan ülke Osmanlı döneminden kalan eserleriyle misafirlerine nasıl da dimdik ayakta kaldığını anlatıyor.Batı ve Doğu medeniyetlerini aynı anda bünyesinde barındıran ve Avrupa'nın Kudüs'ü olarak anılan Saraybosna, Balkanlar'daki kültürel şehirlerin en önemlilerinden biri. Din ve etnik köken açısından çeşitlilik gösteren ülkede yüzyıllar boyunca Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler bir arada yaşamışlar. Ortodoks ve Katolik kiliseleri ile cami ve sinagog neredeyse yan yana. Buna ülkenin nazik konukseverliğini ve tarihi önemini de eklerseniz ortaya çok renkli bir ülke çıkıyor.

4.KARADAĞ

Karadağ deyince birçok insanın aklına ünlü Kotor şehri ve Budva kıyıları geliyor. Öyle olması da normal çünkü Casino Royale'de James Bond filmi, çılgın gece hayatı ve casinolarıyla biliniyor Budva. Elbette bundan çok daha fazlası var, güzeller güzeli sahilleri ve konforlu otelleriyle ülkesinin en gözde turizm cenneti.Karadağ, Adriyatik kıyılarında yer alan eşsiz güzellikteki kıyıları, yeşil ile mavinin iç içe geçtiği çok hoş doğası ve dillere destan plajlarıyla Balkanların en turistik ülkelerinden biri. Güzel kumsalları, temiz denizi, hoş doğası ve renkli gece hayatı, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle misafirlerini mutlu edebilecek güzelliklere sahip. Türkiye'den yurt dışına ucuz, eğlenceli, güvenli bir seyahat isteyenler için benim favori ülkelerimden Karadağ dikkate değer.

5. ARNAVUTLUK

Avrupa'nın en farklı ülkelerinden Arnavutluk, İtalya ve Osmanlı'dan izler taşıyan, kendine has kültürünü, Balkan kültürüyle yoğurmuş şirin bir ülke. Ocak ayında bu coğrafyayı gezmeme rağmen çok beğenmiştim. Vizesiz Balkan ülkeleri rotanıza girsin.Henüz keşfedilmemiş bir hazine burası. Bir yanda görkemli dağlar, diğer yandan upuzun kumsallar var; üstelik ucuz ve güvenli. Arnavutluk gezilecek yerler arasında Tiran, Kruja, Gostivar, Berat, Elbasan, Durres ve Vlore ve İşkodra şehirleri yer alıyor.

6.KOSAVA

Uzun yıllar Osmanlı egemenliği altında kalmasından dolayı Osmanlı izlerinin hala görülebildiği Kosova, 2008'den bu yana bağımsız bir ülke. Bölgenin en fakir ülkelerinden biri olan Kosova, denize kıyısı olmayan Avrupa'nın en genç ülkelerinden birisi. Tarihte Sırbistan'a bağlı özerk bir bölge olan Kosova, diğer balkan ülkeleri gibi zengin tarihi dokuya ve sokaklarında gençlik enerjisine pek sahip değil. Ne de olsa savaşın acılarını ve izlerini geride bıraktı yeni bir ülke. Yine şehrin içinden akan nehrin manzarası ile zarif küçük bir şehir.