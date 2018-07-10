En ilginç tatil yerleri

Görünce şaşıracak ve pişman olmayacaksınız. Bir yandan aileniz ya da arkadaşlarınızla birlikte olacak diğer yandan da yeni yerler görmenin zevkini yaşayacaksınız. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ilginç tatil yerleri sizler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

1. YELLOWSTONE ULUSAL PARKI

Yellowstone Ulusal Parkı, ABD'nin Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinde yer alan ulusal parkı. 1 Mart 1872'de Devlet Başkanı Ulysses S. Grant'ın imzasıyla ABD'nin ve dünyanın ilk ulusal parkı olmuştur.

2. KAPADOKYA

Kapadokya, 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan bölge.

3. MACHU PİCCHU

Machu Picchu, bugüne kadar çok iyi korunarak gelmiş olan bir İnka antik şehridir. 7 Temmuz 2007 tarihinde Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak seçilmiştir.

4.AZİZ VASİL KATEDRALİ

Aziz Vasil Katedrali Moskova, Kızıl Meydan'da soğana benzeyen, rengarenk, kubbemsi çatılarıyla ünlü bir katedraldir. Yaygın bir hata olarak Kremlin Sarayı ile karıştırılır.

5.KAİETEUR ŞELALESİ

Guyana yağmur ormanlarının merkezinde yer alan, Potaro Nehri üzerinde bulunan şelale, Dünyadaki en güçlü şelalelerden biridir. 226 metrelik serbest düşüş ile Niagara Şelaleleri'nden 5, Victoria Şelalelerinden ise 2 kat yüksektir.

6.SWAROVSKİ ÇEŞMESİ

Avusturya yakınlarında Wattens kasabasında bir tema parkı olan Swarovski şirketinin çeşmesidir. Çeşme, parlak taştan yapılmış gözleri olan bir kafadır. Kafa, yosun ve çimle kaplıdır. Paskalya adasında bulunan Moai heykellerini andırır. Çevreci bir heykel olarak çok övgü alır.

7.MANO DEL DESİERTO

Mano del Desierto denilen ve Şili'de askeri rejim sırasında adaletsizlik ve işkence kurbanları onuruna Şilili sanatçı Mario Irarrázabal tarafından oluşturulan bir sanat eseri gerçekte modern bir heykel.

8. DEV DUBA HEYKELİ

Dev Buda Heykeli, Leshan, Çin: Tang hanedanı döneminde (MS 618-907) inşa edilen Leshan dev Buda heykeli (Giant Buddha), Çin'in Sichuan eyaletinde Leshan kenti yakınlarındaki Emei Dağı adı verilen bir tepe üzerinde bulunmaktadır. 71 metre yüksekliğindeki bu dev buda heykeli, koca bir dağ oyularak yapılmıştır ve dünyanın en büyük Buda heykeli olma özelliğine sahiptir. 1996 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır.

9.SRİ LANKA

Sri Lanka`daki olağanüstü manzara ve yapıya sahip Sigiriya kayalığın üstünde kale ve sarayı bulunuyor. M Ö 5. yüz yılından manastır olarak kullanılan kayalık daha sonra karalın sarayı olmuş.

10. KIRMIZI PLAJ

Kırmızı sahil; Çin'nin Parjin şehrinin 30 km güney batısında Liaohe Nehri Deltası bulunur. Adını tuzlu-alkali topraklarda yayılan deniz otu türünün (flourishes) görünümünden almaktadır. ilkbahar (Nisan-Mayıs) aylarında büyümeye başlayan bu otlar, yaz boyunca yeşil kalır. Sonbaharda ise kırmızı-alevli renge dönüşür ve kırmızı bir plaj manzarası oluşturur. Kırmızı Plaj, bir doğa rezervi olduğu için küçük bir bölümü hariç halka kapalıdır.