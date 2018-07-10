Güney Fransa'da gezilecek yerler...

COTE D'AZURE

Fransız Rivierası, Fransa'nın Akdeniz kıyısının bir bölümüne verilen isim. Saint-Tropez, Antibes, Cannes, Nice, Monaco ve Menton gibi tanınmış beldeleriyle Fransız Rivierası Cassis'den İtalya sınırındaki Menton'a kadar uzanıyor. Bölge, Cote d'Azure olarak da biliniyor. Basında yer alış şekliyle yüksek sosyetenin tatil tercihi imgesi zihinlere kazınmış da olsa bölgedeki çeşitlilik hayli geniş.

NICE

Güney Fransa'nın merkez şehri Nice'i tek bir sözcükle açıklamak gerekirse, bu sözcük "keyif" olacaktır. Hem coğrafyası hem de yaşam kültürüyle bir Akdeniz şehrini andıran Nice, gerek mutfağı, gerekse yaşam tarzıyla Fransa'nın tamamından farklı bir şehir olma özelliği taşır. Öyle ki, kendi içinde kullandığı bir dili bile vardır Nice'in. Bu büyük şehirde yapılabilecek aktiviteler ise tamamen doğayla alakalı. Olağanüstü doğal güzelliklere sahip Nice'de çıkacağınız her tepenin muhteşem bir manzaraya sahip olduğunu görebilirsiniz. Dünyaca ünlü yürüyüş yolu, muhteşem plajları, özgün sokak pazarları ve tarihi Eski Şehir bölgesiyle Nice, özellikle yaz aylarında zaman geçirmekten keyif alacağınız ve görmek için mutlaka acele etmeniz gereken bir destinasyon.

CANNES

Ev sahipliği yaptığı dünyaca ünlü film festivali ve özgün güzellikleri nedeniyle tüm dünya tarafından tanınan Cannes, Güney Fransa'da mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Nice'te yapılabilecek hemen her şeyi Cannes'ta yapmak mümkün. Festival döneminde oldukça pahalı bir şehir haline gelen Cannes'da birçok güzelliğin de yine bu döneme denk geldiğini söyleyebiliriz. Halka açık ve özel plajlarda zaman geçirip, küçük bir şehir turu attıktan sonra gece hayatına akmak, Cannes'da yapılabilecek en iyi aktivite planıdır. Eğer bu muhteşem şehri festival döneminde ziyaret etmeyi düşünüyorsanız. Otel ve uçak rezervasyonlarınızı erken tarihlerde yaptırmanız gerekiyor. Zira bu dönemde şehrin tıklım tıklım olduğunu söyleyebiliriz. Her mevsim gezilip görülmesi mümkün olan Cannes'da tatil için en iyi sezonun ilkbahar ve yaz ayları olduğunu da ekleyelim.

MONACO

Şehir dünyaca ünlü kumarhaneleri ve dünya sosyetesini ağırlayan gece hayatının yanı sıra, düzenlenen Formula 1 yarışları ile de tanınıyor. Eğer sizde bir hız tutkunuysanız, Monaco'da dünyaca ünlü pilotların gösterilerine tanık olabilirsiniz. Her ne sebeple gelinirse gelinsin ziyaretçisini kendisine hayran bırakmayı başaran Monaco, lüksün ulaşabileceği son noktayı görmek isteyenler için en iyi alternatiflerden.

ST TROPEZ

Şirin meydanları, dar sokakları, renkli evleri, dünyanın en güzel yatlarını barındıran marinası,muhteşem tartları, macaronları dünyaca ünlü plajları ve güzel yemekleri ile St Tropez'de bol bol güneş ve deniz keyfi yapabilir, güneşte yatmaktan sıkıldığınız anda uzun yürüyüşlere çıkıp çevrenizi keşfedebilir, kıyı şeridindeki kafeler, paralel caddelerindeki renkli dükkanlar ve dünyaca ünlü şık butikleri gezebilirsiniz.