İşte Van'da görülmesi gereken yerler...

Eğer bir gün yolunuz Van'a düşerse eşsiz ve binlerce yıllık tarihine tanık olacaksınız. Çünkü Van birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, buram buram tarih kokan bir şehir.

VAN'DA GEZİLECEK YERLER LİSTESİ

KALELER: Van'ın en önemli yapılarından biri olan Van Kalesi Van geziniz sırasında mutlaka görmeniz gereken bir yer, turistlerin uğrak noktalarından biri. Urartular'dan kalan ve tarihi M.Ö. 885'e uzanan Van Kalesi'nin yanı sıra Zernek Kalesi, Ayanis Kalesi, Hoşap, Kalesive Çavuştepe Kalesi Van'da gezebileceğiniz diğer tarihi kalelerden.

VAN GÖLÜ: Türkiye'nin en büyük gölüne ev sahipliği yapan Van'ın simgelerinden biridir Van Gölü. Etrafında sayısız doğal güzellik barıdıran Van Gölü, şehir geziniz sırasındaki en keyifli duraklardan biri olacak. Van Gölü'nün yanı sıra Erçek Gölü de gezebileceğiniz bir diğer göl Van'da.

AKDAMAR ADASI: Van Gölü'nün güneyinde bulunan Akdamar Adası, Van'ın eşsiz güzelliklerinden biri. Van Gölü'nün en büyük adası olan Akdamar Adası doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi Akdamar Kilisesi, diğer adıyla Surp Harç Ermeni Kilisesi'ne ev sahipliği yapması nedeniyle de Van gezginlerinin uğrak noktalarından biri.

KİLİSELER: Van, tarih boyunca farklı kültür ve dinlerden çok sayıda topluluğa ev sahipliği yapmış bir şehir. Bu nedenle Van'daki geziniz sırasında pek çok kilise ve camiye rastlayacaksınız. Akdamar Kilisesi, St. Bartholomeus Kilisesi, Adır Adası'ndaki Adır Kilisesi, Kaya Çelebi Camii, Hüsrev Paşa Camii, Halime Hatun Kümbeti, Süleyman Bey Kümbeti, İkiz Kümbetler, Galip Paşa Kümbeti, Hasan Bey Kümbeti bu yapılar arasında görülmeye değer olanlardan.

ESKİ VAN ŞEHRİ: 1. Dünya Savaşı'na dek Ermeni ve Türkler'in bir arada yaşadığı bir yer olan Eski Van Şehri şu an harabe ve kullanılmaz durumda. Ancak burada halen gezip görebileceğiniz tarihi yapılar mevcut. Eski Van Şehir, Van Kalesi'nin güneyinde yer alıyor.

KAPLICALAR:Van'da hem dinlenip hem şifa bulmak isterseniz Erciş Doğancı Kaplıcası, Çatak Şeyh Cürüh Kaplıcası, Başkale Kelegom Kaplıcası ve Başkale Dereiçi Kaplıcası'nı gezmenizi öneriyoruz.

PERİBACALARI: Peribacaları denince aklımıza ilk gelen yer Kapadokya olsa da bu doğa oluşumlarını görebileceğimiz tek yer Kapadokya değil. Van'ın Başkale ilçesinde de Van Peribacaları'nı görmek, bu eşsiz doğa oluşumlarını keşfetmek mümkün.

VAN MÜZESİ: Özellikle Urartu uygarlığından kalma çok önemli parçaların sergilendiği Van Müzesi Van gezinizde mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri. Arkeolojik kalıntıların yanı sıra el yazmaları ve el sanat ürünleri ile eski savaş aletlerinin de sergilendiği Van Müzesi şehir merkezinde bulunuyor.

VAN KEDİ EVİ: Van'ın simgelerinden bir de Van Kedisi. Van Kedilerinin neslini korumak için kurulmuş olan Van Kedi Evi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin kampüsünde yer alıyor.