İzmir'de günübirlik gezilecek en önemli yerler

Çeşme'den, Urla'ya, Karaburun'dan Foça'ya en güzel tatil yerlerini barındıran, Efes'te Seçuk'ta ya da Bergama'da tarihe tanıklık eden efelerin diyarı İzmir'de günübirlik gezebileceğiniz mekanları görmek için acele edin.

1. İZMİR SAAT KULESİ

Zevkli bir gezintiyle şehri keşfetmeye İzmirlilerin buluşma noktası Konak Meydanı'ndan başlayın. Yürüyerek gezilecek birçok yere de yakın. İzmir'in kalbi meydan her daim hareketli ve kalabalık. Meydanın tam da ortasında yer alan, şehrin simgesi İzmir Saat Kulesi, 1901'de İzmirlilerin Padişah II. Abdülhamid'e tahta çıkışının 25. yılı armağanı olarak yaptırılmış. 25 metre boyundaki 4 çeşmeli kulenin saati ise Alman İmparatoru II. Wilhelm'in hediyesi. Saat yapım tarihinden bugüne kadar hiç durmadan çalışıyor. Meydanda yer alan İzmir'in güzel camilerinden, 18. yüzyıldan kalma sekizgen mimarili Konak Yalı Camii ise göz alıcı Kütahya Çinileri ile meydanın bir başka yıldızı. Meydanın Varyant'a çıkan yokuşun başında ise görmeniz gereken 2 güzel müze var.

2. İZMİR ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ

Körfez'e karşı kurulu, tarihin eski çağlarına bir yolculuğa çıkartan Arkeoloji Müzesi ile Etnografya Müzesi, Konak'ta Körfez'e nazır Bahribaba Parkı içinde, ulaşılabilirlik açısından oldukça kolay bir yerdeler. Etnografya Müzesi, 1831'de vebalılar için St. Rock Hastanesi olarak kurulmuş. Daha sonra kimsesiz Hıristiyan çocuklarını konuk etmiş. İzmir'in ilk eczanesini tasvir eden canlandırma ile nazar boncuğu yapımını anlatan odaları gezin.

Bayraklı (Smyrna), Efes, Bergama, Milet, Klazomenai, Teos ve İasos gibi Ege'nin antik yerlerindeki kazılardan çıkarılan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde Batı Anadolu tarihine ışık tutuyor. 'Bronz Koşan Atlet Heykeli' ile birlikte 'Bronz Demeter Heykeli' müzenin en ilgi çeken eserlerinden. Roma Dönemi'ne tarihlenen mermer 'Androklos Heykeli'nin' ise Efes'in kurucusu Androklos'a ait olduğunun düşünülüyor.

3.KEMERALTI ÇARŞISI

İki yüz yıl önce Batılı gezginler tarafından "Akdeniz'in mücevheri" olarak tanınan İzmir'in kalbi Kemeraltı, İzmir gezilecek yerler denince akla gelmesi gereken ilk yerlerden. Şehrin tarihi, kültürel ve mimari öğeleri, hanları, hamamları, camileri ve eski İzmir evleriyle eski şehir dokusunu yaşatan bir semt burası. Geçmişte Şadırvanaltı Cami ve Havra Sokağı arasında uzanan sokakların üstü örtülü olduğundan Kemeraltı adını buradan alıyor. Tabelaların ve diğer binaların arasına sıkışıp kalmış olsa da bölgede çok sayıda görmeye değer han var. Bir çoğu metruk durumda.

İzmir'in en eski ve hala ayakta olan oteli Yeni Şükran, kentin belleğinin saklı olduğu Milli Kütüphane, sanatseverlerin buluştuğu Devlet ve Opera Balesi, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın içinde. Kemeraltı'nın önemli tarihî yerlerinden Kızlarağası Hanı'nı başlıbaşına bir hazine. Üst katına çıkın, antika dükkanlarına, sahaflara, plakçılara ve diğer dükkânları gezin. Uzun ve keyifli bir gezintiden sonra hanın avlusunda, kumda fincanda pişirilen kahveyi yudumlamak bir İzmir gezisi klasiği. Kızlarağası Hanı, bitişiğindeki Hisar Camisi'ni de görün ve Hisarönü'nü dolaşın. Kemeraltı'nın sonunda Havra Sokağı'nı da gezip Agora'ya geçin.

4. AGORA

İzmir'in antik ismi Smyrna. MÖ 4 yüzyılda Büyük İskender zamanında şehir antik dönemdeki Smyrna'dan Kadifekale'nin kuzey yamacına taşındı. Agora antik dönemlerde çarşı, pazar yeri anlamında, politik toplantı ve alışveriş alanlarına olduğu yerlerdi. Toprak altındaki varlığı ancak 1927'de keşfedilen Agora, yüzyıllardır yarı açıkta duran bazı mermer sütunların ilgi çekmesi ve kazı başlanması sonucu ortaya çıkarılmış. Günümüzde görülen kalıntılar MS 178 depreminden sonra İmparator Marcus Aurelius'un destekleriyle yeniden inşa edilen Roma Dönemi Agorasına ait. Antik bölgeden çıkarılan önemli eserler İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Her gün 08.00-17.00 arasında ziyarete açık. Gezmek için 20 dakikanızı ayırmanız yeterli. Agora'dan Kadifekale'ye geçin. Agora'dan Kadifekale'ye yürümek yarım saati bulsa da siz iyisi mi bir taksiye binin.

5. KADİFEKALE

Tepeden İzmir'e bakan, bir yerlerinde Büyük İskender'in bir ağacın altında uyuduğunun söylendiği yer burası. İzmir merkezde körfeze hâkim bir tepede yer alan Kadifekale, MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender'in emriyle Generali Lysimachos tarafından kurulmuş. Efsaneye göre, Büyük İskender'in rüyasında gördüğü iki Nemesis (koruyucu ruhlar), kendisinden yeni İzmir (Smyrna) kentini uyuduğu tepenin eteklerinde kurmasını ister. Pagos Tepesi'nde yeniden kurulan Smyrna, döneminin en büyük şehirleri Efes ve İskenderiye ile yarışacak düzeye gelir. Bugün Kadifekale gecekondularla çok dar bir alana sıkıştırılmış olsa bile hâlâ manzarasının görkeminden bir şey yitirmiş değil.

Kale çevresi bugün modern yerleşim yerleri ile çevrili olmasına rağmen Helenistik ve Roma dönemine ait sur duvarları görülebiliyor. Kale içerisinde Bizans Döneminden kalma kemerli büyük bir sarnıç ve bir mescit kalıntısı var. Kadifekale'nin girişindeki İzmir Körfezi manzaralı kahvehanede çay içmeyi unutmayın. Kadifekale'den Basmane'ye geçin.

6. RADYO VE DEMOKRASİ MÜZESİ

Aya Vukla Kilisesinden Basmane Garı yönüne 5 dakika ilerlediğinizde karşınıza Konak Belediyesi'ne ait Radyo ve Demokrasi Müzesi çıkıyor. Çok fazla zamanınızı almadan görebileceğiniz ilginç bir müze. Siyasi ve tarihi müzeler kategorisinde Avrupa'nın en iyi 16 müzesi arasında yer alıyor. Basmane semtinde yer alan müzede, radyoların sergilendiği ve ortada interaktif bölümün yer aldığı, 6 galeri var.

Karanlık ve baskıcı darbe yılların psikolojisi yansıtıldığı bölümleri görün. Dönemlere göre ayrılan bölümlerde, o dönemin önemli siyasi veya sanat aktörlerinin ses kayıtlarını dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca dünyadaki genel siyasi atmosferlerin ve önemli radyo olaylarının anlatıldığı bilgi panoları ve o döneme dair önemli görseller yer alıyor. Müzeden İzmir Hilton'a doğru yürüdüğünüz yola yakın yerde, 1955'ten beri hizmet veren Adil Müftüoğlu Uğur Lokantasında bir yemek molası verebilirsiniz.

7.PASAPORT İSKELESİ VE CUMHURİYET MEYDANI

İzmir'in simge yapılarından Pasaport Vapur İskelesi deniz kenarında bir mola verebileceğiniz en güzel yerlerden. Konak Pier ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki Pasaport rıhtımında, İzmir Körfezi manzarası eşliğinde çay, kahve ve nargile içmek tavla oynamak bir ritüel. İzmir'in en eski gümrük binalarından biri olan Pasaport Vapur İskelesi, bugün körfez içi yolcu taşımacılığında kullanılıyor. Alsancak, Göztepe, Konak, Bostanlı ve Karşıyaka yönlerine vapur seferlerinin yapıldığı iskele aynı zamanda İzmir'de gün batımınınen güzel izlendiği yerlerden. Cumhuriyet Meydanı ise resmi törenlerin gerçekleştirildiği önemli bir meydan İzmir için. İstanbul'un Taksim Meydanı'na karşılık geliyor diyebilirim. 1922 yangını sonrasında İzmir'in yeniden inşası sırasında burası planlanmış. Yangında İzmir'in önemli bir bölümü yok olmuş, 20-25 bin civarında yapı yanmış. İtalyan heykeltraş Canunica'nın eseri Atatürk Anıtı ve Meydan, asırlık kentin yeniden kuruluşunun en önemli sembollerinden.

8.İZMİR KORDON BOYU

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp İzmir Limanı'na kadar uzayan sahil şeridi Kordon, eğlence ve kültürel faaliyetlerin yoğunlaştığı en keyifli yerlerinden. İyot ve deniz kokusu iliklerinize nüfuz ederken, masmavi İzmir Körfezine nazır çimlere yayılmış gençleri, bisikletiyle dolaşan İzmirlileri görürsünüz. İzmir'de dört mevsim gelmekten en çok keyif aldığım yer burası benim.

Yazı, kışı birbirine karışan İzmir'de yaz akşamüstlerinde bir başka güzel olur. Şiir ve şarkılara konu olmuş Kordon'da çimenlere yayılıp, görebileceğiniz en güzel gün batımlarından birine kendinizi hazırlayın. İzmir ruhunu en iyi yaşatan yerlerin başındaki Kordon, akşam yemekleri için şahane bir yer. Kordon boyunca Keyifli sofralar sunan pek çok restoran var. Ege'nin zeytinyağlıları ve deniz ürünleriyle tanışmak şart. İzmirliler gece eğlencesini sever, o yüzden akşamları iyi mekanlarda yer bulmak zor olabilir. Gündoğdu Meydanı'ndaki Atatürk Müzesi ve Kordon'da yer alan Arkas Sanat Merkezi'n görmeniz gereken önemli yerler.

9.KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ

Alsancak, Kordon'un arka paralelinde yer alan Kıbrıs Şehitleri Caddesi, şehrin en hareketli bölgelerinden biri. İstanbul'un İstiklal Caddesi'ne benzetilir genelde. Bu sokağın sağında ve solunda uzayan ara caddeler son 10 yıldır çok hızlı bir değişim geçirdi. Burada her türlü mekâna rastlayabilirsiniz.

Yeni nesil cafelerden, restoranlara ve alışveriş mağazalarına, İzmir'in hareketli gece hayatına ev sahipliği yapan barlara kadar çok çeşitli mekanlar bu sokaklar boyunca sıralanıyor. Kordon'da güneşi batırıp, iyi bir akşam yemeği yedikten sonra şehrin capcanlı bu ara sokaklarına dalın.

10.İZMİR TARİHİ ASANSÖR

İzmir'de, huzurun vücut bulduğu bir olan Tarihi Asansör, 1900'lü yıllarda Musevilerin yoğun olarak yaşadığı semt Karataş'ta bulunuyor. Asansör, 1907'de iki sokak arasındaki 58 metrelik kot farkını rahatça çıkabilmek için inşa edilmiş. Öncesinde Halil Rıfat Paşa semtine çıkabilmek için 155 basamaklı merdivenler kullanılıyordu. İş adamı Nesim Levi, ulaşımı kolaylaştırmak için asansörü yaptırmış.

Kulede iki asansör bulunuyor; bunlardan soldaki buharla, sağdaki ise elektrik ile çalışıyordu. 1985'de restorasyonla birlikte her iki asansör de elektrikle çalışır duruma getirildi. İzmir'in en güzel körfez manzarasını izleyebileceğiniz yerlerden birisi burası. Hele günbatımlarında tarifsiz bir atmosferi var. Romantiklerin akşam saatlerinde uğrak bir yeri. Akşam yemeği için veya bir kahve içimine bile olsa uğrayın. Tarihi Asansörün korkuluklarından körfeze bakın.